Тигипко отбросил все сомнения

Председатель правления «Сведбанка», сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете министров Украины Сергей ТИГИПКО завершает работу в банке, после чего официально объявит о решении баллотироваться на пост Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала TBі, об этом сам С.ТИГИПКО заявил в эфире программы «Евгений Киселев. Наверху» 26 апреля.

«Это мое решение, которое я реализую», - сказал С.ТИГИПКО о намерении выдвинуть свою кандидатуру в Президенты. «Я заканчиваю свою работу в банке и сразу после этого буду объявлять об этом (решении идти в Президенты) официально», - уточнил он.

По словам банкира, на сегодня у него есть большое желание влиять на ситуацию, для чего он намерен вернуться в политику. «В кризис должно очень активно работать государство, нужно вмешиваться, исправлять эту ситуацию, а мы сегодня этого не имеем, если дальше так будет продолжать, потери будут колоссальные. Наблюдать за всем этим, когда власть не может адекватно реагировать на те же проблемы, не в моем характере», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он опроверг утверждение о том, что его могут использовать в качестве технического кандидата, который сам не может выиграть выборы. «Когда кто-то из экспертов или политиков говорит, что уже решен вопрос выборов Президента или второго тура, то это явный блеф. Сейчас мы попали в очень большую зону турбулентности, политической в том числе, потому что кризис имеет свою логику, он начинается с финансового сектора, переходит в экономический, после этого трясет бюджет, а после этого начинается политический кризис. Что будет с рейтингами сегодняшних основных кандидатов (в Президенты) не знает никто, я одно могу сказать, что вся власть, которая неадекватно реагирует на ситуацию, включая и оппозицию, может договориться о кадровых решениях и критиковать исполнение, вся власть будет терять рейтинги. Время покажет, кто технический кандидат», - считает С.ТИГИПКО.

Также он высказался против внесения изменений в Конституцию, по которым выборы Президента буду проходить не всенародно, а в парламенте. По словам С.ТИГИПКО, если даже и идти на такие радикальные изменения, то политическим силам нужно об этом намерении публично заявить, пойти сначала на парламентские выборы, а потом уже избирать Президента в парламенте. «Это было бы справедливо», - полагает он.

Относительно возможности договоренностей между Партией регионов и БЮТ С.ТИГИПКО отметил: «Когда эти две силы объединятся, однозначно потеряют обе. Потому что люди часто голосовали по принципу раздела страны… Когда «наши» объединяются с «чужими», я уверен, что большое количество людей перестанет за них голосовать, поэтому появится поле, уже сегодня от 30 до 40% тех, кто не хочет голосовать за так называемых «старых» (политиков), и оно еще расширится», - уверен С.ТИГИПКО.

Он также убежден, что в нынешней ситуации «было бы неплохо сначала вернуться на определенный период к президентской республике, немножко порядок навести, а потом можно вернуться к парламентской республике», добавив, что «это все должно созреть, однозначно перспектива за парламентской республикой».

Ранее ТИГИПКО говорил о своем "возможном" участии в президентской кампании.