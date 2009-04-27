У Ющенко считают, что эпопея с Пискуном еще не закончена

Секретариат Президента Украины намерен обжаловать решение Окружного административного суда Киева о признании незаконным Указа Президента Украины об освобождении Святослава ПИСКУНА от должности генерального прокурора.

Об этом заявил руководитель службы по представительству в судах интересов Президента Украины Руслан КИРИЛЮК, сообщает «Коммерсант» №72(893) от 27 апреля 2009 года.

«Это очередное политическое решение окружного админсуда. Конечно, мы будем его обжаловать», - сказал он.

Со своей стороны министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК отметил, что не спешил бы делать выводы относительно юридических последствий принятого судом решения, поскольку это решение суда первой инстанции, и оно вступает в силу только по истечении срока, отпущенного на апелляционное обжалование.

Как сообщал УНИАН, Окружной апелляционный административный суд Киева 24 апреля, признал незаконным Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 24 мая 2007 г. № 469/2007 “О признании утратившим действие Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 357”. Указом от 26 апреля 2007 года Святослав ПИСКУН был восстановлен в должности генерального прокурора Украины.

26 апреля 2007 г., Президент восстановил С.ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины на выполнение решения Шевченковского районного суда Киева. В то же время, 24 мая 2007 года В.ЮЩЕНКО подписал Указ № 469/2007 “О признании утратившим действие Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 357”.

Как говорится в обнародованном Официальным интернет-представительством главы государства документе, “с целью обеспечения выполнения норм Конституции Украины о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности и в соответствии со статьей 5 Закона Украины «Об особенностях освобождения от должностей лиц, которые совмещают депутатский мандат с другими видами деятельности» признать утратившим действие Указ Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 357 «Вопрос С.Пискуна». С.ПИСКУН обжаловал этот указ.

В то же время, не смотря на решение суда, С.ПИСКУН заявил, что не будет писать заявление о восстановлении в должности генерального прокурора Украины. С.ПИСКУН заметил, что решением Окружного апелляционного админсуда Киева отменен «незаконный указ о моем освобождении, а поэтому, автоматически это значит, что работает указ о моем назначении» на должность генерального прокурора.