Тимошенко сегодня вручит ключи от квартир
09:16, 27 апреля 2009Политика
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Пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня примет участие в церемонии по случаю введения в эксплуатацию жилого дома в городе Кагарлык Киевской области и вручит ключи от квартир гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.
Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.
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