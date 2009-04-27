Тимошенко сегодня вручит ключи от квартир

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня примет участие в церемонии по случаю введения в эксплуатацию жилого дома в городе Кагарлык Киевской области и вручит ключи от квартир гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.