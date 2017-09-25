Украинцам посоветовали пересекать границу Беларуси с Россией только самолетами

В МИД Украины гражданам советуют пересекать границу Беларуси с РФ только на самолетах. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что это обусловлено тем, что РФ, ссылаясь на отсутствие пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу, запретила ее пересечение гражданами третьих стран, кроме граждан РФ и Беларуси, в том числе дипломатам и представителям международных организаций.

МИД России с 15 мая 2017 года российская сторона осуществляет пограничный контроль воздушных судов, прибывающих в Россию из Беларуси и возвращаются обратно.

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"В этой связи всем гражданам третьих стран, включая членов дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций рекомендуется для поездок по указанному маршруту использовать авиационный транспорт", - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что между Беларусью и РФ отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска, поэтому белорусская пограничная служба не осуществляет контроль на этом участке границы.

Как сообщал УНИАН ранее, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа он поехал до белорусского Гомеля на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России. Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец выехал на поиски сына до Гомеля. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.