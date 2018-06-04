Вехи недели. Капризная Рада, увещевающий премьер и многоликая Фемида

Пока Петр Порошенко сосредоточился на информировании лидеров государств Объединенных Наций о ситуации в Украине и на ее оккупированных территориях и общении с сильными мира сего, Верховная Рада работала исключительно в рамках своего регламента. Попытки Андрея Парубия ускорить процесс рассмотрения поправок к законопроекту о судебной реформе или продлить рабочий день коллег отклика в их сердцах не нашли. Собственно говоря, голосовать «до победного конца» восьмой парламентский созыв, как показывает практика, готов только в том случае, когда максимально учтены его интересы. Например, во время рассмотрения проекта Государственного бюджета.

Поэтому парламентарии предпочли имитировать бурную деятельность в сессионном зале, параллельно занимаясь своими делами. Несколько депутатов-«еврооптимистов» анонсировали масштабную политическую акцию на 17 октября и пикетировали Банковую с требованиями защитить журналистов и активистов от нападений, словно забыв, что за общественный порядок отвечают в другом здании на Печерских холмах. Группа «Воля народа» получила двоих новых членов и спаслась от угрозы принудительного роспуска. Представители БПП и «Народного фронта» вяло комментировали перспективы создания единой партии власти, словно вспомнив, что механизма для этого, учитывающего интересы обоих субъектов, в нашем законодательстве не предусмотрено.

Интересно, что Владимир Гройсман пообещал не идти на компромиссы с совестью в бюджетных вопросах. Его попытка убедить парламентариев быстрее разобраться с судебной реформой и перейти к принятию пенсионной оказалась гласом вопиющего в полупустом сессионном зале. Поэтому главе правительства только и остается, что маневрировать между обещаниями подать в отставку и масштабным увеличением ассигнований на ремонт дорог, предусмотренном в проекте бюджета-2018.

Уверенности премьеру должно прибавить размещение Украиной евробондов на сумму 3 миллиарда долларов, осуществленное на минувшей Министерством финансов. Хотя половина суммы уйдет на погашение заимствований минувших лет, сам факт возвращения Украины на рынок внешних заимствований может восприниматься как положительный сигнал для инвесторов.

Тем временем в украинской политике появился «селекционер». На эту роль претендует Михеил Саакашвили, так и не удосужившийся предоставить убедительные доказательства наличия у него украинского гражданства. Продолжающий окучивать население областных центров громкими обещаниями политик утверждает, что не собирается идти во власть, зато намерен отыскать «300 спартанцев», способных на законодательный подвиг в рамках одного созыва. Видимо, для проверки чистоты намерений Саакашвили Мостиский суд оштрафовал его за незаконное пересечение границы.

Один из соучастников «перехода Саакашвили» 10 сентября, экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко, стал объектом внимания бывших коллег. Причем оно не связано с его активностью в качестве оппозиционного политика, а с событиями 2014-2015 годов. По мнению сотрудников СБУ, в этом время Наливайченко способствовал тогда незаконным перелетам… Виктора Медведчука. Учитывая имидж лидера «Украинского выбора», инкриминируемые правонарушения можно назвать, как минимум, неприятными. Медведчук также вызван на допрос в СБУ, так что ситуация остается в развитии.

Украинская Фемида на минувшей неделе побаловала разнообразными резонансными решениями. В Черноморске суд отпустил участников событий 2 мая 2014 года из-за недостаточности улик, но некоторые из освобожденных были повторно взяты под стражу буквально в зале суда. Те трагические события, похоже, еще долго будут проблемой для нашего общества. Освобождена под домашний арест из СИЗО и Неля Штепа, экс-мэр Славянска, которой за три года пребывания в заключении так и не смогли предъявить обвинения. Прокурорские работники во главе с Юрием Луценко обещают оспорить решения судов, но вряд ли апелляции усилят чувство справедливости у многих граждан Украины.

Евгений Магда