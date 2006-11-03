В Польше продолжаются поиски виновных в поджоге украинской школы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Анджей САДОШ, об этом шла речь во время встречи вице-министра иностранных дел Польши Павела КОВАЛЯ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша Александром МОЦЫКОМ.

По словам А.САДОША, вице-министр иностранных дел Польши заверил А.МОЦЫКА, что польская сторона приложит все усилия для быстрейшего расследования факта поджога школы с украинским языком обучения в Бартошицах Варминско-Мазурского воеводства и акта вандализма над памятником Тарасу Шевченко в Белом Боре Западно-Поморского воеводства.

Объединение украинцев в Польше уже обратилось к министру внутренних дел Людвику ДОРНУ с просьбой срочного расследования актов вандализма, направленных против украинцев в Польше. По словам руководителя Объединения украинцев в Польше, старосты Щецинецкого уезда Владимира ФИЛЯ, еще не известно, хулиганский ли это выпад или политический, этим делом занимается полиция и она уже вышла на определенный след. В Министерстве внутренних дел и администрации Польши в свою очередь заверили, что полиция по-особому воспринимает случаи несоблюдения прав национальных меньшинств в Польше и приложит все усилия для успешного расследования подобных случаев.