ПРиБЮТ советуют записать фамилии Президента и премьера в Конституции

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что инициатива перенесения выборов Президента в Верховную Раду обречена на поражение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире ток-шок «Свобода на «Интере».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что переговоры между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко о создании коалиции с целью внесения изменений в Конституцию - «это очень давняя и старая история, которую можно сегодня охарактеризовать, как определенный конституционный сговор ради того, чтобы удержаться у власти».

В то же время он сомневается, что Партия регионов решится на такой шаг. По мнению политика, если Партия регионов и БЮТ внесут изменения в Конституцию, которыми будут предусмотрены выборы главы государства в парламенте и перенесет дату выборов ВР, это будет означать «что эти две политические силы не убеждены в своей победе на президентских выборах и не убеждены в том, что их политические силы одержат победу на следующих парламентских выборах».

Он считает, что перенесение выборов главы государства в парламент - «это, фактически, ликвидация выборов Президента Украины».

А.ЯЦЕНЮК советует в таком случае Партии регионов и БЮТ «написать в Конституции Украины еще и фамилии премьер-министра Украины, Председателя Верховной Рады Украины и, конечно, Президента Украины». По его словам, в такой ситуации «мы переплюнем даже африканские страны, поскольку без выборов сделаем красиво из Украинского государства пирог на 46 млн., который разделим между этими двумя политическими силами».

Вместе с тем А.ЯЦЕНЮК убежден, что «такая конституционная измена, даже если она начнется, обречена на поражение». Он добавил, что «возможно кто-то тактически выиграет, но стратегически проиграют и те, кто сделал это, и 46 млн. людей в Украине». «Этого не произойдет», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.