Кличко, Добкин, Колесников, Тягнибок и другие: обзор кандидатов в мэры городов

За дискуссиями о том, когда же должны состояться следующие президентские и парламентские выборы, мы как-то забыли, что через год на нас ждет еще одна, по-видимому, не менее важная кампания – местные выборы. Определить круг потенциальных кандидатов на мэрские должности крупных городов и взвесить их шансы на успех попытались журналисты еженедельника «Комментарии» в специальном выпуске «Кто станет мэром вашего города».

Киев: Кличко против Пилипишина

Борьба за столичный «трон», по мнению еженедельника, будет вестись между Виталием Кличко (лидером одноименного блока в Киевраде) и Виктором Пилипишиным (председателем Шевченковского райсовета, Блок Литвина), поскольку действующий мэр Леонид Черновецкий безнадежно потерял электоральные симпатии.

У обоих кандидатов в запасе есть тот аргумент, что они последовательно боролись и борются с самыми одиозными решениями нынешнего мэра и в то же время не впутывались в противостояние между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко.

Черновецкий после победы на прошлогодних перевыборах начал рассматривать Киев как надежную базу для покорения всеукраинских вершин. Участие в президентских и особенно парламентских выборах для него способ восстановить свои подупавшие позиции в столице, а если проигрыш борьбы за Киев станет неотвратимым, – найти «запасной аэродром» в виде парламентского кресла.

Почти наверняка можно прогнозировать, что в борьбе за должность мэра столицы опять примут участие парламентарии Николай Катеринчук и Василий Горбаль. Для Катеринчука киевские выборы могут вообще оказаться единственным шансом не выпасти за борт большой политики. А Горбаль, если сумеет нарастить личный результат и проценты голосов, отданных за «регионалов», сможет рассчитывать на укрепление своих позиций в Партии регионов – в частности на то, что его донецкие однопартийцы, имея свои интересы в Киеве, уже не будут действовать в обход его.

БЮТ отложил свои киевские планы «на потом», которое наступит, по-видимому, уже после президентских выборов.

Симферополь: битва старых и молодых

На следующих выборах мэра Партия регионов может поставить не на действующего мэра Геннадия Бабенко, а на другого кандидата, прогнозирует еженедельник.

К такому решению ПР может подтолкнуть нынешняя кампания по дискредитации Бабенко. Кандидатура, которую предложат местные «регионалы», зависит от того, чем закончится противостояние в крымской организации партии между «старыми» в лице нардепа Василия Киселева и «молодежью» – командой крымского спикера Анатолия Гриценко. Бабенко называют человеком Гриценко и влиятельного крымского депутата Александра Мельника.

Если эти две группы не договорятся, то Киселев может выдвинуть кандидата, менее зависимого от спикера Гриценко, допускает издание. Он полностью может быть и «темной лошадкой». Ведь на предыдущих выборах крымским «регионалам» удалось добиться победы на тот момент не слишком публичного политика Бабенко. Самой действенной технологией пиара тогда оказалась фотография Бабенко, на которой он был изображен вместе с Виктором Януковичем.

Харьков: опять всплывет Добкин

Главный фаворит на победу в мэрских выборах-2010, считают “Комментарии” - пока еще нынешний городской голова Михаил Добкин.

Среди кандидатов вполне могут оказаться экс-мэр Владимир Шумилкин и губернатор Арсен Аваков.

Шансы Шумилкина быть избранным, по мнению «Комментариев», выглядят достаточно призрачными. Несмотря на то, что бывший мэр вернулся в харьковское информационное пространство как глава областной организации «Единого центра», он не располагает необходимым для победы на выборах административным, материальным и медийным ресурсом.

Аваков, у которого есть в распоряжении все перечисленные ресурсы, может составить серьезную конкуренцию Добкину, если решит участвовать. Его решение будет зависеть от результатов президентских выборов и, соответственно, шансов остаться на должности главы обладминистрации, пишут «Комментарии». Если главный козырь действующего мэра – поддержка популярной в Харькове Партии регионов, то резервом Авакова могут стать те, кто не поддерживает ни одну из партий, отмечает издание.

Одесса: проукраинский Гурвиц и пророссийский Бовбалан

На местных выборах-2010 многочисленные противники нынешнего мэра Одессы Эдуарда Гурвица могут пойти на неформальное объединение с целью положить конец его мэрству.

Шансы составить конкуренцию Гурвицу, по мнению издания, имеет Сергей Бовбалан, ныне близкий к пророссийской партии «Родина» бизнесмена Игоря Маркова. На прошлых выборах Бовбалан набрал 23% голосов против 56% Гурвица. Тогда его официально поддержал блок Наталии Витренко «Народная оппозиция».

Несмотря на то, что главной составляющей частью промэрского большинства в горсовете сейчас является фракция Партии регионов, среди местных “регионалов” есть и такие, кто не хочет дружить с Гурвицем. В частности, это сын нардепа от ПР и экс-главы Антимонопольного комитета Алексея Костусева Алексей Гончаренко, который последнее время активно пиарится на критике мэра.

Впрочем, по мнению «Комментариев», Гончаренко таким образом может готовить базу для Костусева, который в 1994 году уже баллотировался в городские головы Одессы.

Если «диссиденты» из блока Витренко и Партии регионов объединят свои усилия против Гурвица и предложат единого кандидата, допускает издание, то могут составить серьезную конкуренцию действующему мэру.

Запорожье: вклинилась третья сила

В традиционное противостояние действующего мэра Запорожья Евгения Карташова и его основного конкурента в двух предыдущих избирательных кампаниях «регионала» Владимира Кальцева могут вклиниться «бютовец» Юрий Ружин и руководитель фонда «Патриот Запорожья» Тамара Огородова, прогнозирует еженедельник.

Ружин и Огородова – новые фигуры на политической сцене Запорожья, которые в последнее время активно пиарятся в местных СМИ.

Юрий Ружин, руководитель фракции БЮТ в облсовете, не так давно удивил жителей области заявлением о том, что депутаты облсовета из фракций БЮТ, НУ – НС, КПУ и «Русь» готовы сдать мандаты и инициировать досрочные выборы в облсовет.

Фонд «Патриот Запорожья», исполнительным директором которого является Огородова, за последний год также резко нарастил свое присутствие в СМИ и, скорее всего, захочет конвертировать потраченные усилия в собственные фракции в горсовете и облсовете, замечают «Комментарии».

За 2008 год этот фонд, наибольшими спонсорами которого выступают местные «регионалы», потратил свыше 6 млн. грн. на проведение многообразных социальных акций и адресную помощь горожанам. Сама Огородова уже дважды была депутатом горсовета – в 1990–1994 и 2002–2006 годах.

Впрочем, допускают «Комментарии», не исключено, что Карташов и Кальцев рассматривают, соответственно, Ружина и Огородову, как «технических» кандидатов для размывания электората друг друга.

Еще один традиционный претендент на должность городского головы Запорожья – председатель совета директоров финансово-промышленной группы «Свитанок» Петр Сабашук. На протяжении 2002–2006 годов он возглавлял областную организацию ПРП, и после вхождения этой партии в состав БЮТ отдал предпочтение «Нашей Украине» и руководил избирательной кампанией НУ – НС в Запорожье на парламентских перевыборах 2007 года.

По мнению издания, Сабашук может рассчитывать на голоса тех, кому не нравится ни местная власть в лице Карташова и «регионалов», ни правительство Тимошенко.

Львов: по городу бродит призрак Тягнибока

Наиболее сильными оппонентами мэра Андрея Садового на будущих выборах являются политики, ныне находящиеся за пределами городской политической тусовки. Таковыми “Комментарии” считают депутата от Партии регионов Петра Писарчука и лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока.

Первый почти стопроцентно пойдет на выборы и считает свои шансы вполне неплохими, отмечает издание, ссылаясь на информацию из окружения депутата. Писарчук не прекращает благотворительной деятельности, раздавая деньги как на общественные проекты, так и просто отдельным людям. Если раньше благотворительность Писарчука проходила практически без всякой огласки, то в последнее время ее стали широко пиарить.

Как предвыборную активность воспринимают и запуск вместо довольно старомодной газеты «Україна і час» нового проекта под названием «Информатор». У издания сильная команда журналистов и более современный подход как к менеджменту, так и к освещению деятельности самого Писарчука, пишут «Комментарии».

Едва ли не самой большой интригой выборов львовского мэра, отмечает издание, стал вопрос о том, кого поддержит ВО «Свобода», если Олег Тягнибок не захочет принимать в них участие. Ведь других собственных реальных кандидатов на должность городского головы у этой партии, по мнению еженедельника, нет.

БЮТ также не имеет политиков, которые могли бы побороться за кресло мэра, замечают «Комментарии».

Андрея Шкиля и Алексея Гудыму участие в мэрских гонках не интересует, Степан Курпиль - едва ли не самый большой защитник действующего председателя перед руководством блока, а Иван Денькович вряд ли сможет составить конкуренцию Садовому, Писарчуку или Тягнибоку, резюмирует издание.

Днепропетровск: возвращение Лазаренко

Фаворитом мэрской гонки считается нынешний городской председатель Иван Куличенко. Два главных конкурента Куличенко – депутат горсовета от блока Лазаренко Загид Краснов и лидер общественного движения «Наш дом Днепропетровск» Игорь Циркин, которого называют креатурой днепропетровских олигархов из компании «Алеф» Евдокимова и Шамотия.

Активисты возглавляемых ими организаций рьяно красят подъезды и подметают улицы, что выгодно контрастирует с бездеятельностью официальных коммунальщиков.

К списку возможных кандидатов могут также присоединиться председатель областных «регионалов», народный депутат Олег Царев и председатель правозащитного союза «Закон и честь», бывший замначальника областного управления СБУ и начальник областной милиции Иван Ступак.

Донецк: регионалы стесняются своей партийности

Наибольшие шансы на победу у действующего мэра Александра Лукьянченко, которого называют креатурой группы Рыбака – Азарова. Ввиду падения доверия представителей Донецка к Партии регионов сторонники Лукьянченко советуют ему особо не выставлять свою партийность, а брать пример со своего киевского коллеги Леонида Черновецкого, который дважды побеждал на выборах под флагами собственного блока.

Влиятельный «регионал» Борис Колесников неоднократно пробовал заменить Лукьянченко на должности городского головы. Однако в Партии регионов утверждают, что для того, чтобы убрать Лукьянченко и взять миллионный Донецк под свой полный контроль, Колесникову придется как минимум уговорить действующего мэра больше не баллотироваться.

Кроме того, в последнее время появились слухи о заговоре некогда непримиримых групп «регионалов» с целью вернуть в мэрское кресло Владимира Рыбака.

Луганск: регионал против регионала

Один из главных претендентов на победу - действующий мэр Сергей Кравченко, возглавляющий городскую организации доминирующей в Луганске Партии регионов.

Конкуренцию ему может составить «регионал» Владимир Струк, поселковый председателя Юбилейного (шахтерский поселок Юбилейное входит в состав Луганска). На него готовы сделать ставку влиятельные члены ПР, которых раздражает излишняя самостоятельность градоначальника, а также собственный взгляд на некоторые земельные и имущественные вопросы.

Противостоянием двух кандидатов-«регионалов» теоретически могут воспользоваться глава общественной организации «Луганск – мой дом» Андрей Кувичка и лидер общественной организации «Народный фронт Луганщины» Григорий Пригеба. Кувичка – бывший член КПУ. Пригеба до недавних пор принадлежал к команде луганских «бютовцев». Он, в частности, известен своим иском против Виктора Ющенко. (В 2008-м Президент уволил его с должности главы Лутугинской райгосадминистрации без согласования с премьером).

Ужгород: под патронатом Балоги

Сегодня городскую власть областного центра Закарпатья полностью контролирует Сергей Ратушняк (Блок Литвина). Однако последующая его карьера как городского председателя Ужгорода во многом зависит от того, какой статус на момент выборов будет иметь Виктор Балога, давно конфликтующий с Ратушняком.

На следующих выборах Балога может сделать ставку на Андрея Погорелова (начальника областного Государственного управления охраны окружающей среды и сына экс-мэра) или на директора Ужгородского коньячного завода Владимира Гисема, депутата областного совета (фракция СПУ, которая входит в «балоговское» большинство).

Если же после президентских выборов нынешний руководитель Секретариата Президента переместится в низшую политическую лигу, то битва за кресло мэра Ужгорода станет для него гораздо важнее. В этом случае в список потенциальных претендентов-«балоговцев» могут попасть Игорь Криль, Василий Петевка и даже сам Виктор Иванович.

Черкассы: бютовец, бютовец и еще раз бютовец

Это город справедливо считают главным в стране эпицентром «внутрибютовской» борьбы, которая длится уже четвертый год.

Практически все черкасские политики ориентируются либо на действующего мэра и экс-«бютовца» Сергея Одарича, либо на прежнего руководителя и бывшего нардепа от БЮТ Владимира Олийника, либо на влиятельного нардепа-«тимошенковца» Богдана Губского, либо на вице-спикера Верховной Рады, «бютовца» Николая Томенко.

Пока главным фаворитом будущей мэрской гонки продолжает считаться Сергей Одарич. Он ни на минуту не прекращал активности пиара, а с апреля этого года начал «турне» по трудовым коллективам и домам культуры Черкасс с отчетом о своей деятельности в кресле градоначальника, больше напоминающее старт избирательной кампании.

Единственный реальный оппонент Одарича на сегодня - руководитель местной медиа-группы «Антенна» Владимир Мамалыга. Созданное им общественное объединение «Народный фронт» с начала года провело несколько массовых акций протеста против «коррупции киевских варягов» (которыми Мамалыга считает команду Одарича – Бродского) и инициировало референдум за отставку городского головы.

Два месяца назад взорвали джип, в который собирались сесть Мамалыга со своим десятилетним сыном и коллегой из «Антенны» и «Народного фронта» Валерием Воротником. Обошлось без жертв, но «фронтовики» сразу связали происшествие со своей оппозиционной деятельностью. Одарич в ответ заявил, что оппозиционеры сами взорвали свой автомобиль, в надежде на пиар и возмещение ущерба страховой компанией. Однако прокуратура Черкасской области возбудила уголовное дело по статье «покушение на убийство», и дело может получить неожиданный для черкасского мэра оборот.

Ивано-Франковск: Соловей хвалит Сыча

Главным фаворитом будущих мэрских выборов пока считается нынешний председатель Виктор Анушкевичус.

Его потенциальный главный конкурент - «серебряный призер» прошлых выборов Александр Сыч, ныне зам председателя ВО «Свобода». В интересах Сыча «работает» не только электоральный успех «Свободы» в Тернополе, но и недавно созданный городской «Гражданский форум», выступающий с решительной критикой действующего мэра. Возглавляет организацию Юрий Соловей – член команды Сыча на прошлых выборах. В штабе Сыча работал и сын тогдашнего мэра, а ныне нардепа от НУ–НС Зиновия Шкутяка Петр. Скорее всего, Шкутяк и на будущих выборах захочет вернуть прежнее влияние в Ивано-Франковске. В целом он уже многого добился на этой ниве, введя через фракцию НУ в горсовете своих людей в исполком к Анушкевичусу. При этом своего раскрученного ставленника на мэры сейчас у Шкутяка нет.

В выборах руководителя областного центра Прикарпатья могут принять участие и люди, близкие к экс-губернатору, нардепу от НУ–НС и лидера «руховцев» Прикарпатья Романа Ткача. Вероятным выдвиженцем от этой группы считают бывшего первого заместителя Ткача в ОГА и депутата облсовета Андрея Романчука. Не исключен вариант, что и сам Роман Ткач захочет побороться за кресло мэра.

Пока не определились с кандидатом и в БЮТ Прикарпатья. Среди вероятных претендентов называют секретаря горсовета Василия Бойчука (креатура председателя облорганизации БЮТ и нардепа Дмитрия Шлемко) и директора Ивано-Франковского филиала Приватбанка, депутата облсовета от БЮТ Богдана Лесюка. Дмитрий Шлемко также замечен в связях с группой «Приват».

Кривой Рог: вечного мэра могут подсидеть

Нынешний городской председатель Кривого Рога Юрий Любоненко на этом посту уже 18-й год (рекорд не только для Украины, но и для Европы).

Еще в 90-е годы Любоненко сформулировал и испытал свое главное правило – как только появляется на горизонте серьезный конкурент, с ним нужно договориться, лучше путем предоставления ему должности, где он будет полностью под контролем. Если же договориться не удалось – имидж конкурента нужно уничтожить любыми путями.

Однако на будущих выборах конкурентом нынешнего мэра может стать Александр Вилкул – нардеп от Партии регионов и почетный директор Северного и Центрального горно-обогатительных комбинатов. Сейчас Вилкул начинает активно теснить Любоненко в местном информационном пространстве – в этом ему помогает мощный финансовый ресурс.

Впросем, многое будет зависеть от результата президентских выборов. Если президентом станет Юлия Тимошенко, то Любоненко однозначно еще раз выставит свою кандидатуру и выиграет выборы с очень большой вероятностью. А если победит Янукович, то Любоненко, скорее всего, таки освободит дорогу молодым.

Северодонецк: оплот Единого центра

Городской голова Владимир Грицишин имеет все шансы быть избранным мэром пятый раз кряду. Реальных конкурентов у него давно нет, и вряд ли они появятся в ближайшем будущем. Все 15 лет своего мэрства Грицишин успешно маневрирует между разными политическими центрами, при этом оставаясь беспартийным.

Сейчас Грицишин пользуется поддержкой Банковой (Северодонецк - главный форпост партийного строительства «Единого центра» на Луганщине, а областную партячейку возглавляет северодончанин Валентин Дзонь) и «фирташевского» крыла Партии регионов.

Мариуполь: рука Колесникова дотянулась до Бойко

Действующий мэр Юрий Хотлубей не так давно заявил, что больше не будет баллотироваться на должность городского председателя. Главное противостояние на мариупольских выборах ожидается между разными группировками «регионалов».

Влиятельный и авторитетный в городе владелец ММК им. Ильича Владимир Бойко, очевидно, опять сделает ставку на своего дальнего родственника Юрия Тернавского, который лишь немного уступил Хотлубею на выборах мэра в 2006 году. (По информации «Комментариев», Бойко уже заручился поддержкой Виктора Януковича).

Однако другой влиятельный «регионал» Борис Колесников на должность мариупольского городского головы собирается выдвигать бывшего секретаря горсовета и своего заместителя в Донецкой областной организации Партии регионов Сергея Маликова. СМИ, контролируемые Колесниковым, уже ведут пропагандистскую кампанию, направленную против Бойко, а сам Борис Колесников недавно жестко раскритиковал «узурпаторскую» деятельность меткомбината, приватизировавшего все сферы жизнедеятельности Мариуполя.

Чернигов: на вооружении – технологии Черновецкого

Мэр Александр Соколов сохраняет высокие шансы на переизбрание. Ведущие в городе политические силы за три года так и не смогли вырастить достойных кандидатов, которые могли бы составить ему конкуренцию.

От БЮТ регион сегодня курируют по крайней мере четверо народных депутатов – Валерий Дубиль, Борис Шиянов, Олег Ляшко и Иван Куровский. Борьба между ними крайне ослабила позиции блока в Чернигове. Имея наибольшую фракцию в горсовете, «бютовцы» так и не смогли сформировать антимэрское большинство.

Городская фракция Партии регионов фактически расколота на сторонников секретаря горсовета Олега Шеремета (его полностью поддерживает Соколов) и фракционного лидера Владимира Винниченко, который пользуется заступничеством председателя областной парторганизации, нардепа Григория Маньковского (тот, в свою очередь, считается близким к Андрею Клюеву).

Некогда авторитетная в Чернигове СПУ потеряла весь электоральный ресурс. На внеочередных мэрских выборах-2006 представитель Соцпартии получил всего 2% голосов.

Лидер областной НСНУ, вице-спикер облсовета Олег Обушный, теоретически мог бы конкурировать с Соколовым в случае, если будет выдвинут от широкого фронта политических сил, но это маловероятно. К тому же сейчас он не проявляет никакой активности в деле подготовки к мэрской гонке.

Единственный оппонент Соколова, уже начавший агитационную кампанию, - глава правления черниговского «Партнер-Банка», лидер общественной организации «За Чернигов» Алексей Савченко.

Скандальную популярность 31-летнему бизнесмену принесла непродолжительная карьера футбольного мецената. Будучи президентом ФК «Десна», Савченко заявил на всю страну, что победы любимого клуба постоянно покупает, давая взятки футбольным судьям.

Савченко, когда-то близкий Соколову, теперь стал одним из упорных его критиков (их отношения испортились из-за околофутбольных дел — Соколов якобы обещал Савченко выделить землю под новый стадион, чего так и не сделал). Савченко также связывают с Вячеславом Супруненко – зятем Леонида Черновецкого. Говорят, он уже позаимствовал у команды мэра Киева некоторые «передовые технологии», с помощью которых планирует победить своего обидчика Соколова.

По материалам еженедельника «Комментарии»