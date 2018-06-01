Луценко напомнил о себе, а заодно о Бакае и Кушнареве

Министр внутренних дел Юрий Луценко порадовал вчера публику, отвечая на вопросы телеканала «Интер». С тех пор, как стал милиционером, он не часто балует прессу своими откровениями. «Друзья мои, забудьте о моем существовании», – что-то такое изрек Луценко прессе, взобравшись на пост главного милиционера страны. Но забыть о его существовании невозможно, этого просто не дадут сделать «Евгений Кушнарев и компания, «ястребы» в Партии регионов, которые не могут смириться с тем, что он (то есть Луценко – это прямая цитата из телеинтервью – Авт.) ведет силовое ведомство по пути демократических преобразований».

Поводом для беседы стало создание парламентской следственной комиссии по расследованию фактов коррупции в силовом ведомстве и предложение депутатов Кабинету министров отстранить Луценко от руководства МВС на два месяца работы комиссии. Вышедший из медийного подполья Луценко старался, и разговор в общем-то удался. После этого интервью сложилось стойкое впечатление, что временная следственная комиссия ВР по деятельности министерства выглядит банальной местью, например, того же Колесникова, который, уже будучи в парламенте, называл министра «дурным попугаем» и обещал посадить. Неприятно в этом то, что рупором «комиссии по Луценко» стал Кушнарев – достаточно опытный чиновник. По версии Луценко, в парламенте есть партия реваншистов, которые, несмотря на то, что в государстве прошли демократические изменения, все равно не может простить того, что против них открывались уголовные дела и что Юрий Витальевич начал чистку силового ведомства.

«Невиноватый я», – как бы звучало в его ответах. Полагаю, что Юрий Витальевич убедил в этом не только тех, кто хотел в этом убедиться, но и колеблющихся. «Политическая подоплека создания парламентской комиссии – очевидна. Президент доволен мой работой, премьер – тоже. А каждым обвинением должны заниматься прокуратура, а не следственная комиссия (парламента). Но запомните, я не остановлюсь, буду использовать и бронетранспортеры и приглашения на чай, чтобы восстанавливать законность», – пообещал Луценко.

Почему именно сейчас возникла тема несоответствия министра? Как выразился Луценко, в Украину хочет вернуться «ряд политических беженцев», которым комфортнее себя чувствовать, когда он отстранен от дела (в программе прозвучало имя одного такого беженца – Игоря Бакая).

Луценко откомментировал практически все обвинения прессы, которые озвучил телеведущий, и рассказал, как возникали такие обвинения. «Мы прикрыли на Волыни контрабандный канал, там ведь каждую машину, беспошлинно провезенную, тут же ставили на учет в ГАИ. В результате этой операции стали возможны колоссальные поступления в бюджет. Так вот, этот пострадавший генерал ездит по регионам, пользуясь связями, собирает компромат о злоупотреблениях». Большая часть этих обвинений, по версии Луценко, – полный бред, по некоторым пунктам МВД уже давно ведет собственные расследования. Сто шестнадцать милиционеров в этом году сели в тюрьму.

Как бы нехотя, Юрий Витальевич привел статистику о росте доверия к органам внутренних дел, об уменьшении краж, разбоя и главное об уменьшении убийств. «Я чувствую себя министром внутренних дел, но так и не стал «ментом», – однажды доверительно сказал Луценко. Да, он остался политиком, и сейчас это «играло» ему на руку.

Конечно, у Луценко были «слабые» места. Он так толком и не мог объяснить, какую политическую силу он представляет. Договоренность Президента с премьером – это все-таки странновато, когда формула распределения правительственных должностей четко прописана Конституцией. Точно так же уязвимым казался министр в вопросах рейдерства, которое расцвело при нем пышным цветом.

Но в целом миф о коррумпированности Луценко не приживается. (В то время как сплетня о разногласиях Ахметова и Януковича не примере Луценко находит новое подтверждение). На глазах министр внутренних дел плавно превращается в жертву «несмирившихся» донецких, людей, жаждущих реставрации режима.

Лена Мигачева