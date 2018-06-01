Кто кого порезал?

Они сошлись: огонь и пламень. Сначала на пресс-конференцию в УНИАН наведались нигерийцы – человек тридцать-сорок высоких, мускулистых чернокожих парней. Могло показаться, что это баскетбольная команда Америки. А нет, то были друзья пастора Сандея Аделаджи, духовного наставника киевского мэра. Дюжие брюнеты пришли к нам в первый день ноября, чтобы как можно громче поведать общественности о случившемся с их земляком Годноузом Миеви. На 47-летнего африканца 25 октября возле станции метро «Позняки» на улице Драгоманова напала группа неизвестных, в результате стычки он был зарезан. У покойного при себе была крупная сумма денег, но их не тронули. Последнее обстоятельство стало главным поводом для того, чтобы Аделаджа заявил об убийстве на почве расовой нетерпимости.

Перед пресс-конференцией у входа в агентство стояли молодые люди, раздавая листовки, смысл которых явно не грел нигерийцев. «Остановим завоз бандитов и убийц!» – было написано в прокламациях. Здесь же рассказывалось о том, как 19 октября сего года какой-то негр порезал в киевском метро двух несовершеннолетних «славян». А неделей раньше все в том же метро «был задержан грузин-наркоман в невменяемом состоянии». Листовка наглядно показывала, к чему могут привести неконтролируемые потоки миграции. Под фото славненького чернокожего мальчугана стояла подпись «today» («сегодня»), подпись «tomorrow» («завтра») красовалась рядом с изображением вооруженного двумя пистолетами черного человека, судя по бусам, женщины. Похоже, листовка должна была натолкнуть граждан на мысль, что с годами африканцы не только имеют тенденцию вооружаться, но и менять пол.

Раздачу прокламаций устроило Украинское движение против нелегальной иммиграции (УДПНИ). А в четверг на Софиевской площади, рядом со столичным УВД, эта организация устроила небольшой митинг, на котором много говорилось о засилье китайцев, кавказцев и чернокожих в Украине, «ведущих себя очень агрессивно». «В Киеве начинается свое Косово, и мэр Черновецкий способствует этому», – заявили они. Но главное, что противники нелегальной иммиграции хотели выразить поддержку своему товарищу Руслану Скрипцу, задержанному в связи с делом об убийстве нигерийца. Ярослав Дунаев, лидер УДПНИ, сообщил:

– Он был арестован в четверг. Руслан гулял с девушкой, к нему подошли милиционеры и сказали: «Вы задержаны». Потом у него дома устроили обыск… Если арестовывают наших товарищей, из которых выбивают показания, то мы вправе спросить: а где тот негр, который порезал двух человек девятнадцатого числа? И где тот негр, который порезал двадцать седьмого числа еще одного человека в том же парке на Позняках? Один раз за пятнадцать лет произошло убийство нигера, нигерийца, – и началось: в Украине расизм, в Украине фашизм!

Дунаев принялся рассказывать о якобы имевших место фактах нападения чернокожих на граждан Украины, а к митингующим подошел Владимир Полищук, начальник Центра общественных связей киевской милиции. Он прояснил ситуацию:

- Руслан Скрипец, 1987 года рождения, задержан тридцатого числа в связи с тем, что в деле об убийстве нигерийца подозревается человек, возможно сочувствующий скинхэдам. Руслан состоит в организации УДПНИ, он носит одежду, характерную для скинхэдов и отожествляет себя с ними. Сотрудники милиции хотели побеседовать с Русланом, но он повел себя неадекватно.

- Что значит неадекватно?

- Он использовал нецензурную брань. И согласно 185 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях был арестован за хулиганство. Причем санкцию ему определил суд.

В целом, как сообщил Дунаев, за прошедший месяц в Печерском РОВД побывало около двадцати представителей УДПНИ «У меня уже телефон от звонков из-за этого разорвался», – сказал он.

Полищук ничего страшного в том не увидел. «К этим людям не было применено никаких запрещенных мер, их не били, не пытали, – сообщил глава ЦОС. – У нас любой гражданин может быть привлечен для беседы в милицию».

Полищук также поведал, что проблема нелегальной миграции волнует правоохранительные органы не в меньшей степени, чем УДПНИ. Правоохранитель назвал такую цифру: в этом году ОВИРы проверили около тысячи нелегальных мигрантов, из которых около двухсот было выдворено за пределы страны. Юрий Луценко недавно тоже говорил об усилении борьбы с нелегальной миграцией. «Через два месяца Ярема (главный киевский милиционер, – Авт.) будет лично отвечать перед министром за этот участок работы», – заверил Полищук.

Словом, милиционер и представители УДПНИ странным образом сошлись во взглядах на нелегальную миграцию. Сама акция (дозволенная городскими властями) закончилась так же мирно, как и началась. Во всяком случае, фотографировавшиеся на фоне памятника Хмельницкому пакистанцы даже не заметили, что здесь митингуют те, кого называют расистами. Под конец Дунаев заявил: «Господин Полищук дал честное слово, что через пятнадцать суток Руслана отпустят. Ему осталась еще неделя. Мы ждем, а там видно будет, что дальше делать». Так или иначе, похоже, мы еще узнаем об этой организации.

Для справки. Так называемое Украинское движение против нелегальной иммиграции образовалась в 2002 году. По заявлениям ее лидеров, насчитывает до тысячи человек, имеет отделения в десяти городах.

Алексей Просекин

Фото Сергея Светлицкого