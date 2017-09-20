Представители Польши поделились с депутатами Житомирщины опытом по вопросам регионального развития. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Депутаты Житомирщины встретились с представителями Польши и обсудили вопросы региональной политики поддержки развития малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций.

Встреча состоялась сегодня, 20 сентября, в Житомире. Организатором выступило Агентство регионального развития Житомирской области.

По словам советника министра Министерства развития республики Польша Кшиштофа Сивека, Житомирщина имеет большой потенциал к региональному развитию в сфере камнеобработки, сельского хозяйства, но должна не забывать и о развитии новейших технологий.

«Мы планируем организовать поездки депутатов разных уровней из Украины в Польшу, чтобы они на примере увидели, как работают Агентства регионального развития, чем они занимаются и какова их роль в развитии территорий», – отметил Кшиштоф Сивек.

Как сообщил директор Агентства регионального развития Житомирщины Артем Сачук, с представителями Польши обсуждается новый проект, благодаря которому Польша сможет оказать техническую поддержку агентствам регионального развития области.