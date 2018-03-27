Тысяча "спартанцев" Гройсмана

На прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман объявил об очередном очень важном этапе стартовавшего еще весной масштабного кадрового обновления 10 министерств и секретариата Кабинета Министров – начале публичных конкурсов.

«Мы начинаем конкурс на государственную службу. Мы фактически формируем профессиональную государственную службу в стране», - гордо заявил премьер и одновременно призвал украинцев участвовать в конкурсах. «Чтобы прийти и собственными руками, собственным интеллектом менять ситуацию в нашем государстве», - добавил Гройсман.

Буквально с прошлой среды объявления о вакансиях, перечне необходимых для участия в конкурсе документов и требованиях к реформаторам должны появляться на специально созданном сайте - https://career.gov.ua/. Пока информации на этом веб-портале негусто. По состоянию на вечер вторника, 19 сентября, было открыто 20 вакансий, на которые претендовали 39 кандидатов. Буквально сутки ранее на сайте была информация о 18 вакансиях и 7 желающих участвовать в конкурсах.

Тем не менее, министр Кабинета министров Александр Саенко (а именно его премьер назначил ответственным за реализацию кадровой революции) уверяет, что пока все идет по плану и первые официально оформленные на работу реформаторы появятся в министерствах к концу октября. Завершить набор около тысячи новых чиновников, или, как их уже обозвали в народе, «спартацев Гройсмана», планируют к концу года. Хотя упор делается, как уверяет Саенко, не на сроках, а на качественно проведенной кадровой реформе.

Какие реформаторы нужны?

Впервые о желании привлечь осенью в правительство тысячу молодых реформаторов премьер-министр заявил еще в средине апреля, выступая перед студентами Национального университета «Киево-могилянская академия».

О том, что намерения пригласить «агентов изменений» крайне серьезные – премьер повторил на заседании правительства спустя неделю. Тогда же Владимир Борисович сообщил: отвечать за реализацию премьерской мечты будет министр Кабинета Министров Александр Саенко, деньги на набор реформаторов и их зарплату дает Евросоюза, а зайти они должны в 10 министерств - соцполитики, здравоохранения, аграрной политики, образования, финансов, культуры, регионального развития, энергетики, инфраструктуры и юстиции.

Такой выбор ведомств вовсе не случаен: именно они играют ключевую роль в проведении приоритетных реформ - пенсионной, медицинской и земельной.

Правда, по ходу поисков «новой крови» произошла некая трансформация требований. Теперь оказалось, что правительству нужны вовсе не молодые, а, скорее, «новые кадры». Хотя и участие «старых» в конкурсе также не исключается. «Все говорят о молодых, а я лучше бы говорил о новых! Это дает возможность новым людям, которые никогда ранее не работали на госслужбе, независимо от возраста, если они имеют понимание, как это реализовать, попасть в госслужбу. Это шанс и для тех, кто сегодня работает, но не смог реализоваться профессионально, подтвердить свою компетентность», - отметил глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко.

«Это будет справедливо. Нужно дать шанс всем участвовать в конкурсах», - добавил и министр Кабинета Министров Саенко.

Однако старых кадров все-таки не ждут. Экспертная среда выступает против. «Думаю, должно быть 70 процентов новых лиц. Если будет наоборот, тогда эта реформа не удалась», - заявил УНИАН Роман Рубченко, глава правления Ассоциации «Профессиональное правительство», многие члены которого, кстати, готовы принять участие в конкурсах на реформаторские должности.

У работающих нынче чиновников, по словам Рубченко, глаз замылен – они не видят проблем и не знают, как их решать. Не говоря уже о том, что, зачастую, министерства живут своей жизнью, а реформами занимаются эксперты извне.

«Когда мы вместе начали работу над реформой, то поняли, что, к сожалению, происходит так: министерство продолжает заниматься своими делами, а реформу осуществляет команда, которая находится вне министерства. Это неправильно. Цель заключается в том, что именно министерство должно стать генератором реформы. Для этого надо внести определенные изменения: необходимо изменить структуру, пересмотреть процессы с целью оптимизации и под эти процессы набрать новых людей», - добавляет эксперт гражданской платформы «Новая Страна» Сергей Сорока.

Директораты для реформаторов

Действительно, одним из важных условий проведения кадровой революции должна была стать качественная диагностика работы участвующих в эксперименте 10 министерств. Это давало бы возможность правильно оценить и понять, какие функции министерств устаревают, а какие – необходимо усилить.

Министр Кабинета Министров Александр Саенко, к примеру, считает, что министерства погрязли в текучке: занимаются управлением находящимися в их подчинении государственными компаниями, предоставляют административные услуги населению, выдают сертификаты и осуществляют какие-то контрольные функции. В результате, времени и ресурсов для разработки, прогнозирования и подготовки правительственных решений практически не остается. «Хотя ключевая задача министерств - формировать политику, регулировать общественные отношения, устанавливать «правила игры» для бизнеса и граждан», - резюмирует Саенко.

Но «формировать политику» – это значит не только выбрать нужную стратегию развития той или иной сферы. Не менее важно уметь объяснить еще и обществу, в том числе, политикам, бизнесменам, гражданам, почему именно Кабмин выбрал тот или иной план действий. «Эффективное правительство - когда каждое министерство в своей сфере ответственности должно четко понимать, как обстоят дела, какие проблемы и угрозы существуют. Они должны все это обсуждать с гражданами, заинтересованными лицами. Благодаря этим коммуникациям и начинается понимание снизу, почему правительство проводит то или другое действие», - отмечает глава Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, один из главных вдохновителей и сторонников реформы госслужбы.

Таким образом, функции министерств должны изменится. Не исключено, что часть полномочий – контрольные или управления предприятиями – отдадут на уровень ниже: агентствам или службам. Но пока, чтобы не парализовать работу министерств во время реформирования, решено временно увеличить их штат. Старые кадры будут по-прежнему работать в существующих департаментах и отделах и заниматься «текучкой», а для новых реформаторов создали директораты.

Интересно, что в каждом министерстве будет разное количество директоратов. Наибольшее количество в Министерстве социальной политики – 8. Меньше всего (по 2 директората) захотели создать два министерства – юстиции и аграрной политики. У остальных ведомств предусмотрено создание от 3 до 7 директоратов. Даже Секретариат Кабмина и тот объявил набор в 5 директоратов. У каждого министерства они по-разному называются. Но есть и один под общим названием - директорат стратегического планирования и евроинтеграции.

Нужны лидеры, а не знатоки законов

В ходе создания нормативной базы рабочая группа нарисовала и примерный портрет реформатора.

«Мы не ищем людей, знающих наизусть кучу бумаг. Мы ищем людей с аналитическим и стратегическим мышлением, навыками управления персоналом и коммуникации, которые смогут правильно организовать всю процедуру подготовки правительственных решений», - говорит Александр Саенко.

«Мы ставим на первое место не 800 вопросов на знание законодательства, а аналитические навыки, то, что называется soft skills: лидерство, мотивация и т.д.», - дополняет шефа заместитель министра Кабинета Министров Татьяна Ковтун.

Впрочем, какие именно кадры нужны для реформ, в конечном итоге, будет определять конкретный министр и созданная в каждом министерстве конкурсная комиссия. К примеру, исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун еще в начале августа на круглом столе в УНИАН заявляла, что ей в министерство нужны люди, которые на вопрос «можем ли мы это сделать?», отвечали «да», и находили способы реализации задуманного.

«Сейчас большинство людей в министерстве отвечают мне «нет», и рассказывают, почему нельзя, какое постановление, приказ или закон это запрещает, вместо того, чтобы подумать, как это можно сделать. Я ищу людей, которые хотят ответить «Да»!», - жестко заявила Супрун.

Всего Министерство здравоохранения, в рамках реформы государственной службы, планирует привлечь 55 специалистов. «В министерстве есть 260 штатных должностей. Не знаем, как будет дальше. Но мы начинаем процесс. Создали 5 новых директоратов. В каждом из них будет по 10 человек. То есть будет набрано 55», - добавила Супрун.

Министерство юстиций, присоединившееся к реформе госслужбы по собственной инициативе, и в котором пока создано всего два директората, по-другому видит процесс набора новых сотрудников. «Мы не будем наполнять директораты сразу под завязку. Мы сначала наберем 10 - 15 человек в каждое подразделение. А потом они сами будут принимать участие в формировании своей команды. Чтобы директор сам искал людей в свой офис, а не говорил, что ему навязали», - сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

«Кандидату вовсе не надо иметь опыт на госслужбе. Мы будем максимально открыты для того, чтобы к нам пришли люди, ранее не работавшие в правительстве», - уточнила она.

Получается, чтобы стать «спартанцем» Гройсмана, нужно стать лучшим в тесте аналитических способностей и на знание законодательства, развязать ряд ситуативных задач и кейсов и выдержать собеседование.

Не зарплатой единой

Чтобы на реформаторские должности в министерства пришли лучшие из лучших, инициаторы кадровой революции изначально установили достаточно высокий уровень зарплат. В частности, глава директората будет получать не менее 70 тысяч грн, его заместили – в районе 60 тысяч, а рядовой сотрудник – около 50 тыс.

Впрочем, высокая зарплата – хорошо, но явно недостаточно. Ряд экспертов и общественных активистов поставили еще несколько дополнительных требований, которые бы повышали доверие к конкурсам. Речь идет о равноправном участии в конкурсных комиссиях независимых экспертов, а также обязательной видеофиксации всех стадий кадрового забега, начиная от тестирования и заканчивая собеседованием.

Сначала власть долго сопротивлялась этому, но, в конце концов, сдалась и прописала нововведения в соответствующем постановлении Кабмина. Тем более, что требования экспертов поддержала Еврокомиссия, которая не только дает 100 млн евро на кадровую реформу, но активно участвовала как в разработке профилей компетенции новых реформаторов, так и системы тестирования для проведения конкурсов.

Руководитель Программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Бeренд де Гроот на круглом столе в УНИАН заявил, что Еврокомиссия пока довольна тем, как идет подготовка к кадровым конкурсам. «Хотя еще два года назад, когда в Кабинете министров начали обсуждать вопрос, как именно подходить к началу реформирования государственного управления в Украине, у нас было много пессимизма по этому поводу», - отметил Бeренд де Гроот.

«После Майдана произошли существенные изменения, мы увидели много молодых людей как в правительстве, так и в Верховной Раде. Но до сих пор в Украине не создана система, которая будет отвечать за качественную реализацию реформ», - добавил представитель Евросоюза.

Как видим, масштаб кадровых преобразований огромен. Но это вовсе не умаляет груз ответственности тех, кто отвечает за проведение кадровой революции. Поскольку, в случае провала с набором новых реформаторов или отсутствием быстрых и заметных результатов их деятельности (а такая вероятность существует), нынешняя власть надолго утратит доверие в обществе, со всеми вытекающими последствиями.

Очевидно, что нужно изменить не только функции министерств, но и стиль управления в коридорах исполнительной власти, минимизировать бюрократизм и повысить прозрачность принимаемых решений. Иначе новых реформаторов ждет судьба реформаторов первой волны, пришедших в министерства в особо сложный период (2014-2015 годы), которые потом быстро зачаровались и ушли из своих ведомств.

Николай Бабич