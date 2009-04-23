Посол РФ: если бы Россию не устраивал газовый контракт, его не подписали бы

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает нецелесообразным пересмотр российско-украинских газовых договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Чернигове.

"В основном в тех договоренностях и тех контрактах, которые заключены на 10 лет с Украиной, я, по крайней мере, не вижу сегодня необходимости что-то изменять", - отметил посол.

На вопрос по поводу вчерашнего заявления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что газовые договоренности не выгодны обоим государствам, В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал, что газовые договоренности устраивают Россию, иначе она не подписывала бы договор. "Если бы нас что-то не устраивало, мы бы не подписывали договор. Что имел в виду Виктор Андреевич, я не могу сказать", - заявил посол.

По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, подписанный газовый контракт снял между Украиной и Россией вопрос ценовой политики - цена должна быть единой для Украины и для потребителей в Европе - и поставок газа.

В.ЧЕРНОМЫРДИН также подчеркнул, что общался с руководством “Газпрома”, руководителями государства (России - УНИАН), но претензий к подписанным газовым соглашениям не слышал.