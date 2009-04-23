Еврокомиссия имеет информацию о пытках, джинсе и расизме в Украине

Европейская комиссия отмечает наличие сообщений из Украины о пытках в тюрьмах, “заказных” материалах в СМИ и несоблюдении прав меньшинств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в докладе относительно прогресса Украины в выполнении Плана действий в рамках Европейской политики соседства, представленном сегодня.

“Пытки и плохое обращение при задержании полицией являются темой частых сообщений, хотя и в чуть меньшей степени, чем в прошлом”, - отмечается в докладе. Вместе с тем Еврокомиссия отмечает, что плохие условия содержания заключенных остаются поводом для волнения. В документе также обращается внимание на то, что передача пенитенциарных заведений Министерству юстиции от Министерства внутренних дел с целью усиления гражданского контроля так и не была завершена.

В области медиа Еврокомиссия с обеспокоенностью отметила рост сообщений об “оплаченных” новостях, статьях и репортажах в СМИ. Остается нерешенной проблема отсутствия прозрачности относительно владельцев медиа в Украине, нет прогресса в создании публичного вещателя, а организаторы убийства Георгия Гонгадзе так и не были привлечены к ответственности, идет речь в докладе Еврокомиссии.

В области защиты прав национальных меньшинств Еврокомиссия отмечает наличие значительного количества сообщений о дискриминации по национальному признаку на работе, при оказании медицинской помощи, особенно в отношении ромов и крымских татар. Кроме того, есть сообщения и о дискриминации других уязвимых групп, таких как, люди с вирусом ВИЧ/СПИД, сексуальные меньшинства.

Еврокомиссия также отмечает, что хотя украинская власть не имеет статистики относительно инцидентов или преступлений, совершенных на почве расизма, мониторинг украинских СМИ, а также украинских и международных общественных организаций свидетельствует о значительном росте разного рода нападений на представителей меньшинств.

Как сообщал УНИАН, План действий является практическим инструментом сотрудничества ЕС с третьими странами в рамках Европейской политики соседства. Ежегодно Еврокомиссия готовит отчеты относительно прогресса в реализации Плана действий.