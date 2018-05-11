Ющенко решил превзойти Тимошенко

Президент находил виновных во всех ключевых проблемах Украины. Это были самые разнообразные учреждения и фигуры... Ющенко больше всего заботит возможный ПРиБЮТ и объятия Тимошенко и Януковича... Как всегда, пресс-конференция Президента Ющенко была длинной, вялой по темпу, бедной на новые и яркие месиджи и довольно таки нудной. Но в этот раз, по крайней мере, она держалась кучей и не распадалась на отдельные не связанные между собой куски, поскольку была объединена определенным лейтмотивом. Глава государства все время находил виновных во всех ключевых проблемах украинского настоящего. И это были самые разнообразные учреждения и фигуры. Кроме самого гаранта.

Надо сказать, что Ющенко абсолютно не оригинален в своем политическом поведении. В публичных выступлениях и Юлия Тимошенко, и Виктор Янукович, и Владимир Литвин выставляют виноватыми во всех бедах Украины своих политических оппонентов, стремясь выглядеть „белыми и пушистыми”. Но, кажется, Виктор Андреевич хочет переплюнуть в этом даже непревзойденную Юлию Владимировну.

Скажем, в нынешнем политическом кризисе в первую очередь виновны те, кто провел "неудачную и предвзятую политреформу 2004 года". Оказывается, она была рассчитана "на интересы максимум двух персон, которые думали быть вечными премьер-министрами или главами Верховной Рады, или максимум на две политических силы, чтобы разделить Украину и долгие годы представлять украинскую власть".

Кто эти две загадочных персоны-виновники – Кучма? Янукович? Литвин? Медведчук? Вряд ли это может быть Юлия Владимировна, которая тогда с фракцией голосовала против политреформы. А может, произошло совмещение временных пластов в сознании Президента: на 2004 год наложился 2009-й? Ведь Виктора Андреевича больше всего беспокоит сейчас возможный ПРиБЮТ и персоны Тимошенко и Януковича, которые сливаются в объятиях.

Логика Президента такова: плохо, что центр власти был перенесен в парламент. Ведь в настоящее время в парламенте нет большинства. А значит – де-факто нет коалиции „тяжело выполнить императивную норму представления правительства и избрания премьер-министра”, никому взять на себя политическую ответственность за экономический, социальный курс этой страны. Виноват парламент, виновна недокоалиция, и если не будет реального большинства, коалиции (пусть даже и расширенной за счет ПР или КПУ) и не будет сформирован бюджет, то „есть другой путь – проведение досрочных парламентских выборов”.

За скобками осталось то обстоятельство, что именно контролируемые Президентом депутаты фракции НУ–НС могли бы обеспечить надежную работу коалиции...

А еще депутаты виноваты в том, что в Украине процветает рейдерство. И это отвратительное явление, по мнению Ющенко, в Украине не закончится, пока народные избранники не потеряют свою неприкосновенность. А то эти “неприкосновенцы” идут с судебным постановлением наперевес в рейдерские атаки – и остановить их могут лишь солдаты ВВ. Хотя можно было бы поспорить с главой государства относительно того, под чьей „крышей” орудует больше рейдеров – ВР, Секретариата Президента, правоохранительных органов, правительства...

Вот кто еще виноват в рейдерстве, так это политические силы. „Такая ситуация будет продолжаться и дальше, пока назначение судей и руководителей правоохранительных органов будет зависеть от руководителей отдельных партий”. Президент напомнил, что предлагает изменения в Конституцию, которые предусматривают назначение судей и прокурора не партийными депутатами (нижней палатой), а "более вечным органом" – верхней палатой. Но автора этих строк почему-то берет сомнение, что почти „вечные” сенаторы по-святому и По-Божьему будут назначать „вечных” судей и прокуроров. Тут центральные и региональные кланы получат возможность влиять на кадровые назначения даже без партийной „прокладки”.

А еще депутатов назначили виноватыми в возможном неудачном расследовании дела об отравлении Ющенко. Мол, комиссия Верховной Рады по ее расследованию может затянуть процесс и навредить следствию, которое проводится Генпрокуратурой.

"Она (комиссия) никогда не поможет следствию. Туда включен очевидный политический интерес", – сказал Ющенко. Вместо этого он уверен в том, что Генпрокуратура на правильном пути и результат расследования ГПУ будет позитивным.

Кроме того, железобетонно уверен Президент, нынешний парламент заранее виноват в том, что не примет законопроект относительно судебной реформы и статуса судей. Мол „нынешняя модель, которая является источником коррупции в Украине, выстроена на высших ступенях Украины". Это правда. Но лишь фрагмент правды. Ведь предложенная главой государства модель откроет возможности не менее (а может, и более) масштабной коррупции на не менее высоких ступенях. Правда, в другой ветви власти – в Секретариате Президента, который будет иметь решающее влияние на кадровые, финансовые и организационные аспекты деятельности судебной системы.

В махинациях на рынке земли тоже виноват Кабмин. Президент считает, что именно порядок земельных аукционов на несельскохозяйственные угодья, установленный правительством, привел к возникновению негативных явлений.

Как акцентировал Ющенко, в 2008 году правительство внедрило проведение из одного центра всех земельных аукционов – начиная от поселкового совета и заканчивая столицей. „Это та концентрация неконтролируемой власти, которая привела к возникновению десятков коррупционных схем", – считает глава государства.

А вот если бы парламент принял закон о "полном суверенитете органов местного самоуправления, к собственности которых принадлежит тот или иной земельный участок", тогда аукционы стали бы прозрачными, словно ключевая вода, а вся коррупция, вероятно, сразу ушла бы с родной украинской землицы.

К сожалению, неодиночные случаи знакомства автора этих строк с органами местного самоуправления вселяют у него уверенность в том, что передача им прав проведения аукционов привела бы к возникновению уже не десятков, а сотен (если не тысяч) коррупционных схем. Это я говорю со всем уважением к Европейской хартии местного самоуправления.

Ну и, конечно, именно Верховная Рада виновата в четвертом моратории на запрет движения сельскохозяйственной земли, отметил Президент.

Вот здесь автор как человек рыночных взглядов не может не согласиться с Виктором Андреевичем.

Президент не артикулировал выразительно, кто виноват в заключении „плохих” газовых договоренностей между Россией и Украиной, которые, по его мнению, необходимо пересмотреть. Ведь система этих договоренностей не укрепила ощущения стабильности ни у россиян, ни у украинцев, ни у европейцев, считает Виктор Андреевич. Но здесь и называть имена и учреждения не было необходимости. Благодаря массированному пиару – как „белому”, так и „черному” – даже в детсадах знают, что газовый контракт в Москве заключала Юлия Тимошенко и НАК „Нафтогаз Украины”.

Еще правительство в устах Президента оказалось виновным в уменьшении государственного заказа в украинских вузах и в неподобающей работе по предотвращению и ликвидации последствий наводнения в Западной Украине.

В проблемах президентской партии НСНУ оказались виновными те безымянные люди, которые стояли у Ющенко за спиной на Майлане, которым он дал все и даже больше, а они теперь устроили в ВР фан-клуб одного политика. Очевидно, именно эти люди, которые политическую идеологию заменили на „земную рациональность” и задолжали 37 млн. грн. сотрудникам региональных офисов НСНУ...

Сам же Президент ни в чем виноватым быть не может...

Например, в 2005 году с подачи Ющенко были отменены визы для граждан стран ЕС, а проклятый Евросоюз не кует не мелет и нам режим не либерализует. С 2005 года в Украину стало приезжать в 2,7 раза больше граждан стран ЕС, чем в 2004 и предыдущие годы.

Президент выразил уверенность в том, что "пребывание в Украине иностранного туриста, дипломата, политика приносит Украине больше доходов, чем консульские доходы МИД". Ясное дело. Особенно ночные клубы и „дамы полусвета” в плюс выходят. От них стражам порядка перепадает, государственным учреждениям. Короче, всем выгодно. Вот только украинцу в Европу поехать – нельзя! И не только Дунькам. Собеседованиями, многочисленными справками замучат... В этих проблемах виновна, оказывается, часть посольств стран-членов ЕС, которая позволила оформлять визы гражданам Украины через посреднические структуры, а это повысило стоимость виз. А подчиненный Президенту МИД, оказывается, ни при чем?

Виктор Андреевич, кстати, признал свою вину лишь в одном – в неудачной шутке о „молдаванине”. Действительно плохая шутка. Молдованин Владимир Воронин имеет полпарламента контролируемых депутатов. А ни в чем не виноватый Виктор Ющенко идет на выборы с рейтингом, который не намного отличается от статистической погрешности.

Николай Писарчук