Чем платить пенсии будущим пенсионерам?

Утверждение, что в Украине не доживают до пенсии, - откровенно непрофессиональное и популистское... Без повышения пенсионного возраста не обойтись... Но хуже всего, если реформа сведется лишь к этому...

Популизм как заменитель реальных реформ

В канун выборов в Украине постоянно растет количество популистских тем (язык, НАТО, выборность судей, принятие новой Конституции на референдуме, немедленный переход Вооруженных Сил на контрактную систему, недопущение повышения тарифов и тому подобное), которые используются политиками, чтобы привлечь на свою сторону избирателей. И чем меньше они разбираются в той или иной проблематике, тем больше шумных заявлений и демагогии от них можно услышать. Если политик, как говорят, в теме, то ему очень тяжело провозглашать глупости с искренностью в голосе. И наоборот, если политик абсолютно ничего не понимает в тех или иных вопросах, то вещать глупости ему удается очень даже легко. Нужно только делать это пылко и категорически, представляя свою позицию как такую, что направлена исключительно на защиту простых людей. Главное – чтобы в голосе слышались нотки переживания за народную судьбу. Актерские способности в этом случае куда важнее профессиональности и нравственности.

Нынешняя президентская кампания, кроме уже знакомых для украинского уха тем, ознаменовалась вытаскиванием на публику еще одного демагогического вопроса – недопустимость повышения пенсионного возраста, поскольку, мол, средняя продолжительность жизни людей в Украине низковата.

В роли главного защитника простых людей у нас, как всегда, выступила госпожа Тимошенко, которая и утраченные сбережения обещала вернуть на протяжении двух лет, и армию перевести на контрактную основу с 2008 года, и выборность судей внедрить. Недавно на одном из телешоу она кинулась защищать простых людей от плохого Пинзеника, который вроде бы предлагал повысить пенсионный возраст. Пишу “вроде бы”, потому что от самого Пинзеника никто этого не слышал. Но “поборница прав” все ровно народ защитила, провозгласив, что у нас люди до пенсии обычно не доживают, а как только начнут жить столько, сколько в Японии, тогда и будем повышать возраст выхода на пенсию.

Но одно дело вводить в заблуждение избирателей, раздавая им явно неисполнимые обещания, а другое – безответственно засовывать под сукно проблемы, которые чем дальше, тем более болезненными будут становиться для общества.

Бесспорно, недостаток реформ в пенсионной системе – одна из проблем, которую наши политики на протяжении многих лет откладывают на будущее. Они не желают говорить правду о том, что неурегулированность этого вопроса будет иметь тяжелые последствия для всех граждан страны уже в ближайшем будущем, не говоря уже о более отдаленной перспективе.

Крах солидарной системы

В Украине имеем в настоящее время так называемую солидарную пенсионную систему. Сегодняшнее поколение работников через взносы в солидарную пенсионную систему обеспечивают выплату пенсий тем, кто достиг пенсионного возраста. При сохранении такого порядка в будущем, людей, которые находятся в работоспособном возрасте сейчас и которые впоследствии достигнут пенсионного возраста, должны будут обеспечивать следующие поколения работающих. Но, к сожалению, мировые тенденции, особенно в развитых странах, неутешительные: соотношение числа работающего населения к тем, кто вышел на пенсию, все ухудшается. То есть с каждым годом работающим все тяжелее обеспечить финансирование пенсий. Главными причинами этого считается снижение рождаемости и рост средней продолжительности жизни тех, кто достиг пенсионного возраста.

В полной мере эта тенденция находит свое отображение и в Украине.

Для того, чтобы было понятно, что нас ожидает без проведения пенсионной реформы, приведу расчет эксперта Владимира Рапопорта, опубликованный в одном из изданий.

Так, господин Рапопорт обращает внимание на то, что по данным Госкомстата на 1 января 2008 года (более свежих данных пока еще нет) в течение ближайших 5 лет пенсионного возраста достигнут 1331894 мужчин (им на то время было 55–59 лет) и 1806190 женщин (им было 50–54 года ). Всего 3138084 человек. В рабочий возраст вступят те, кому сейчас 15–19 лет, а таких всего 3218533 человек. То есть в экономику вольется на 80 тысяч человек больше, чем выйдет на пенсию.

Однако, в следующем пятилетии соотношение резко изменится к худшему.

В период с 2014-го по 2018 годы на пенсию выйдет 1485209 мужчин и 1946790 женщин – всего 3131999 человек, а вступят в работоспособный возраст 2398150 человек, то есть на 734 тысячи меньше. Дай Бог, пишет господин Рапопорт, всем этим 2 млн. 400 тыс. детям в добром здравии дожить до работоспособного возраста и дальше жить и работать, но статистика этого не подтверждает, то есть количество новых работников в экономике может быть еще меньше.

А дальше будет совсем плохо. В период с 2019-го по 2023 годы на пенсию выйдет 1705578 мужчин и 1660295 женщин – в целом 3365873 человек, а в экономику придет только 1931995, то есть на 1 млн. 434 тыс. меньше. Нетрудно предвидеть, что до той поры, как на пенсию пойдут нынешние 45–50- летние мужчины и 40–45-летние женщины, если ничего не изменить, пенсию им платить будет ничем.

Период Достигнут пенсионного возраста Войдут в трудоспособный возраст Разница 2009–2013 3138084 3218533 +80469 2014–2018 3131999 2398150 –733849 2019–2023 3365873 1931995 –1433878

Уже сейчас, по данным Госкомстата (по состоянию на 1 января 2008 года), на 1000 человек работоспособного возраста приходится 649 человек неработоспособного возраста. Хотя и эта цифра в известной мере лукава и недостаточно отображает реальную ситуацию с нагрузкой неработающих на работающих, потому что работоспособным периодом в Украине считается возраст с 15 по 54 года у женщин и с 15 по 59 лет – у мужчин. То есть в расчет работоспособных попадают ученики старших классов школ и студенты, которые преимущественно еще не работают.

Следовательно, эти тенденции лишь будут ухудшаться... Это не чьи-то злые намерения или желания, это реалии современного мира. Остановить их хорошими выступлениями перед публикой невозможно.

Как измеряют среднюю продолжительность жизни

Наиболее весомым аргументом относительно недопустимости повышения пенсионного возраста считается вроде бы очень низкий уровень средней продолжительности жизни украинцев.

Но когда спрашиваю – то ли политиков, то ли рядовых граждан, – как же эта проклятая средняя ожидаемая продолжительность жизни рассчитывается и от чего она зависит, то оказывается, что тех, кто понимает в этой проблеме, очень немного. В этом составе депутатского корпуса, может, человек пять найдутся. Но все наши избранники в любой момент готовы ринуться публично выступить “на защиту интересов простых людей”.

Поэтому позволю себе начать именно с разъяснения того, что такое «средняя продолжительность жизни» и почему специалисты оперируют термином «средняя ожидаемая продолжительность жизни».

Средняя продолжительность жизни – термин, который часто используется в популяционной биологии относительно любых организмов, его четкого определения не существует. В случае улучшения условий существования усредненное за длинный период значение продолжительности жизни в популяции будет меньше продолжительности жизни последнего периода. Усредненная продолжительность жизни организмов, которые умерли за определенный короткий промежуток времени, может отличаться от усредненной продолжительности жизни рожденных за этот самый период организмов. Чаще всего на практике используется именно последний признак – так называемая ожидаемая продолжительность жизни при рождении, хотя в некоторых исследованиях фигурирует также средняя продолжительность жизни, высчитанная за большой период. Госкомстат Украины приводит такие данные относительно средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении:

Период, за который рассчитаны показатели (годы) Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола, лет В том числе Мужчины Женщины 1991–1992 69,30 64,20 74,18 1992–1993 68,67 63,50 73,70 1993–1994 67,98 62,78 73,15 1994–1995 67,22 61,82 72,72 1995–1996 66,93 61,40 72,65 1996–1997 67,36 61,91 72,95 1997–1998 68,08 62,74 73,50 1998–1999 68,32 62,95 73,74 1999–2000 67,91 62,44 73,55 2000–2001 68,33 62,77 74,08 2001–2002 68,32 62,70 74,13 2002–2003 68,24 62,64 74,06 2003–2004 68,22 62,60 74,05 2004–2005 67,96 62,23 73,97 2005–2006 68,10 62,38 74,06 2006–2007 68,25 62,51 74,22

Величина средней ожидаемой продолжительности жизни показывает, в каком возрасте в среднем будут умирать люди, которые родились на момент расчета, если на протяжении их последующей жизни уровень смертности в любом возрасте останется таким же, как и на момент расчета.

В то же время, например, средняя ожидаемая продолжительность жизни для лиц, которые достигли пенсионного возраста, будет другой, потому что их будут касаться лишь те риски, которые связаны с жизнью и смертностью людей преклонных лет. Потому средняя ожидаемая продолжительность жизни для лиц, которые достигли пенсионного возраста, будет значительно выше средней ожидаемой продолжительности жизни при рожденнии и будет составлять приблизительно 72 года для мужчин и 78 лет – для женщин, с тенденцией к постепенному повышению. При этом по состоянию на 1 января 2008 года в Украине общее количество тех, чей возраст превышает 80 лет, составляло 1434023 человек, из них 339669 мужчин и 1094354 – женщин. Эти статистические данные показывают: если лица обоего пола достигли пенсионного возраста, то есть большая вероятность того, что они проживут еще достаточно долго. И им можно пожелать лишь крепкого здоровья.

Как видим, в действительности средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении много лет подряд составляет немного более 68 лет. Таким образом не отвечают действительности утверждения, что люди в Украине не доживают до пенсионного возраста, потому этот аргумент следует считать откровенно непрофессиональным и популистском.

Самые ужасные годы в современной Украине

Но это еще не все, потому что нужно понять, что влияет на среднюю ожидаемую продолжительность жизни человека. Речь идет об условиях жизни, восприимчивости людей к болезням, несчастных случаях, самоубийствах, убийствах и тому подобном.

И здесь видим, что в Украине есть ряд факторов, которые существенно ухудшают среднюю ожидаемую продолжительность жизни человека.

Так, по данным того же таки Госкомстата, если в целом в 2005 году умерли 782 тыс. человек, в 2006 году – 758,1 тыс., в 2007 году – 762, 9 тыс. и в 2008 году – 754,5 тыс. лиц, то от внешних факторов в 2005 году умерло 70 тыс., в 2006 году – 64,6 тыс., в 2007 году – 66 тыс. и в 2008 году – 61, 4 тыс. А ужасом при этом можно считать 1995 и 1996 годы. Тогда от внешних причин умерли соответственно 82,7 тыс. и 80,4 тыс. человек. И к сожалению, эта ситуация почти не улучшается. В 1990 году на 10 тыс. лиц у нас ежегодно в среднем погибало от внешних факторов 10,7, в самом тяжелом 1995 году – 16, а в 2008 году – 13,2 человек.

Следует отметить также, что эта статистика показывает лишь тех, кто сразу или почти сразу погиб от внешних причин. К ним нужно было бы прибавить еще тех, кто умер спустя некоторое время в результате внешних причин. Абсолютное большинство таких погибших – это дети и люди в работоспособном возрасте.

То есть уже много лет в нашей страны ведется необъявленная война против граждан. Причем ведет ее не только государство, которое не может и, кажется, не хочет защитить людей от убийств, некачественных и опасных продуктов питания, несчастных случаев на производстве и техногенных катастроф. К сожалению, войну против самих себя ведут и граждане, которые потребляют очевидно некачественные продукты, нарушают правила безопасности на производстве, правила дорожного движения, пожарной безопасности и тому подобное.

Еще одним фактором, который влияет на среднюю ожидаемую продолжительность жизни, является смертность детей до 1 года.

В 2008 году на тысячу человек населения умирало 10 младенцев. И хотя ситуация в настоящее время немного лучше, чем в 1990 году, когда этот показатель был 12,8, а тем более – чем в 1995-ом (14,7), эта цифра почти вдвое выше, чем в развитых странах.

Следовательно, низкий уровень средней ожидаемой продолжительности жизни в значительной мере предопределен внешними факторами. Если нам удастся хотя бы вдвое сократить количество погибших от внешних факторов, существенно вырастет и средняя ожидаемая продолжительность жизни.

Экономический кризис и пенсионная реформа Какие же можно сделать из всего написанного выводы.

Главное – руководители государства должны честно сказать обществу, что без проведения пенсионной реформы, в частности выравнивания пенсионного возраста для мужчин и женщин, отмены системы льготного выхода на пенсию (дошло до абсурда, когда здоровые мужчины на законных основаниях имеют право выходить на пенсию в 40–45 лет) и общего повышения пенсионного возраста, не обойтись. Дальнейшее промедление только будет ухудшать экономическую ситуацию в стране и социальную защищенность не только пенсионеров, но и всех слоев населения, которые в этом нуждаются.

Мы и без того отстали с пенсионной реформой по меньшей мере на девять лет. Дело в том, что в период с 2000-го по 2008 год на пенсию выходили люди, которые родились в 1940 – 1947 годах. По понятным причинам таких пенсионеров было гораздо меньше, чем раньше и позже. Соответственно сейчас будет происходить обратный процесс – будет расти количество лиц, которые достигли пенсионного возраста, потому существенно будет увеличиваться нагрузка на Пенсионный фонд и Государственный бюджет – как единственный реальный источник покрытия дефицита пенсионной системы.

Однако хуже всего, если пенсионная реформа будет сводиться лишь к повышению пенсионного возраста. Нужно менять всю социальную систему в Украине, создавая мотивацию людей к осуществлению взносов, которые будут обеспечивать достойную старость, удлинению работоспособного возраста и поддержанию здорового образа жизни. Об этом много писалось, и наработана куча необходимых проектов нормативных документов, но в результате неумолчного популизма политической элиты почти ничего не было реализовано.

Неотложная потребность в реформировании пенсионной системы не означает, что повышать пенсионный возраст так уж необходимо уже в этом или в следующем году. Очевидно, что в условиях экономического кризиса делать это вообще некстати. Когда происходит сокращение рабочих мест, держать на работе людей, которые должны были бы выходить на пенсию, нецелесообразно. Запускать процесс повышения пенсионного возраста нужно с момента выхода экономики из кризиса и роста спроса на рабочую силу, то есть не раньше как 2011-го или даже в 2012 году. Сейчас нужно лишь принять соответствующие законодательные решения.

Это довольно длительный процесс – оптимальным считается ежегодное повышение пенсионного возраста на полгода. Если пенсионный возраст выростет до 65 лет, то для мужчин этот процесс растянется на 10 лет, а для женщин на 15.

Экономический кризис побуждает политические элиты одних стран к реформам, которые сделают их более сильными и способными отвечать современным вызовам, других – к попыткам пересидеть, переждать, воспользоваться моментом и что-то украсть. Но у такой элиты объективно нет будущего, ведь структура экономики останется деградировавшей и примитивной. А это в конечном итоге обернется крахом для тех, кто к этому привел.

Борис Кушнирук