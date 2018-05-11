Президент снова продемонстрировал дефект новизны

Ющенко, по сути, не сказал ничего нового, практически не упоминал о собственных конституционных инициативах... Зато сказал о готовности баллотироваться в Президенты второй раз…

Для политика национального масштаба отсутствие новых, интересных для сограждан идей или сообщений, является серьезной проблемой. Она свидетельствует о кризисе жанра не только самого персонажа политического театра, но и всей команды, работающей на него. Впрочем, отсутствие свежих идей никогда не мешало Виктору Ющенко выходить на пресс-конференции.

Пока премьер наслаждалась пением Аллы Пугачевой, посетившей Киев с очередным прощальным концертом в честь своего юбилея, Президент провел традиционную пресс-конференцию. Понятно желание ответить на накопившиеся вопросы, как и то, что Ющенко никогда не был политиком динамичным и быстрым. Хуже другое – Виктор Андреевич, по сути, не сказал ничего нового, например, практически не упоминал о собственных конституционных инициативах. Зато признался, что отверг предложение Юлии Тимошенко избирать главу государства в парламенте. Юлия Владимировна вряд ли огорчилась – как сообщает пресса, у нее есть и другие собеседники, с которыми можно обсуждать возможные изменения в Основной Закон.

Ющенко предпочел повторить ранее уже сказанное. Например, в который уже раз предложил законодателям принять необходимые для проведения совмещенных досрочных выборов решения. На эти инициативы парламентарии ответили уже давно, назначив 401 голосом президентские выборы на 25 октября. Виктор Ющенко довольно упорно стремится не нравиться парламенту. Конечно, качество депутатского корпуса, избранного по закрытым партийным спискам невысоко, но Президента это начало волновать ровно с того момента, как он потерял влияние на фракцию «Наша Украина – Народная самооборона». Вот только нардепов, готовых поддерживать президентские инициативы, приходится днем с огнем искать – даже группа «За Украину» досрочно слагать депутатские мандаты не хочет.

Поэтому и ожидает г-н Ющенко решения Конституционного Суда, который рассматривает легитимность сегодняшнего существования парламентской коалиции. Оно станет руководством к действию для Президента (читай – получением права на возможный роспуск парламента). Но в таком случае досрочные выборы Верховной Рады пройдут по старому избирательному закону, и далеко не факт, что новый формат парламентской коалиции станет бальзамом для президентского сердца. Собственно, как не очевидно, что Президентом к тому времени будет Виктор Андреевич.

Критические стрелы, выпущенные по коалиции, болезненно отзовутся в сердце Владимира Литвина. Спикер остро воспринимает любые выпады в адрес Верховной Рады, хорошо понимая, что его имидж зависит от действий всего депутатского корпуса. Ющенко формально прав – в коалиции нет 226 «штыков», и она практически не работоспособна. Давно подмечено, что коэффициент полезного действия законодателей неизменно падает перед любыми выборами: никто не хочет принимать непопулярные решения. Так что Виктор Андреевич говорит правильные вещи, но несвоевременно, от чего и эффект не тот. А выпад против парламентариев за нежелание принимать законы о реформировании судебной системы и вовсе плохо корреспондируется с желанием Президента добиться принятия обновленной Конституции. С такой риторикой не только 300 – тридцати голосов не наберешь.

Не преминул Ющенко заверить, что не хочет проблем в отношениях с Россией. Но там давно заверения Виктора Андреевича предпочитают пропускать мимо ушей. Даже в той части, где украинский Президент призывает к прозрачным и рыночным отношениям с Россией в газовой сфере. И в Киеве, и в Москве хорошо понимают, что вопросы поставки газа в нашу страну и транзита по украинской территории – политические по своей сути, а Ющенко стремится использовать возможность, чтобы уколоть Тимошенко.

Из этой же серии озвученный Президентом логический ряд о взаимосвязи рейдерства и депутатской неприкосновенности.

Вряд ли порадовало «нашеукраинцев» сибаритское отношение Виктора Андреевича к партии, председателем которой он является. Дескать, уверен глава государства, что у «Нашей Украины» есть будущее, и сейчас она очищается от случайных попутчиков. Лидеру политической силы неплохо бы знать, что как партия она была оформлена в начале 2005 года, при этом попытки согнать всех участников блока «Наша Украина» под одно оранжевое знамя неоднократно предпринимались и во многом спровоцировали центробежные тенденции. О реанимации единственной пропрезидентской партии сказано уже немало, но пока она мало выделяется на общем политическом фоне.

Напоследок о главном – Ющенко будет второй раз баллотироваться в Президенты. Глава государства решил не дожидаться лета и заранее объявил о своих планах на осень 2009 года (в крайнем случае – на январь 2010-го). Самое худшее для Ющенко – отсутствие любой реакции политиков на это заявление, что станет наиболее красноречивой оценкой шансов Виктора Андреевича на сохранение президентского кресла.

Евгений Магда