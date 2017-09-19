Украина за три года построит одну из сильнейших армий континента - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Украина за три года построит одну из сильнейших армий континента.

Об этом Порошенко заявил во время выступления в Военной академии США "Вест Пойнт".

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«Я обратился в парламент, чтобы мы могли совместно работать над реформами украинских войск. Я верю, что за три года мы сможем построить одну из сильнейших армий континента», - заявления он.

«Я верю, что США смогут внести свой вклад в украинские войска и это будет очень важно, что если хотя бы какая-то военная академия Украины будет партнерами вашей академии «Вест Пойнт», - добавил президент.

Он подчеркнул необходимость сотрудничества между вооруженными силами Украины и США.