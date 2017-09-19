Украина за три года построит одну из сильнейших армий континента - Порошенко
Порошенко убежден, что Украина за три года построит одну из сильнейших армий континента.
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Украина за три года построит одну из сильнейших армий континента.
Об этом Порошенко заявил во время выступления в Военной академии США "Вест Пойнт".
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«Я обратился в парламент, чтобы мы могли совместно работать над реформами украинских войск. Я верю, что за три года мы сможем построить одну из сильнейших армий континента», - заявления он.
«Я верю, что США смогут внести свой вклад в украинские войска и это будет очень важно, что если хотя бы какая-то военная академия Украины будет партнерами вашей академии «Вест Пойнт», - добавил президент.
Он подчеркнул необходимость сотрудничества между вооруженными силами Украины и США.