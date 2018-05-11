Ющенко ждет решения КС - оно будет «основой последующих действий»

В Украинском доме состоялась пресс-конференция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, формат пресс-конференции предусматривал ответы Президента на вопросы аккредитованных медиа непосредственно в «Украинском доме», а также ответы на вопросы представителей региональных СМИ в ходе прямых телемостов со Львовом, Одессой и Запорожьем.

В прямом эфире пресс-конференцию транслировали Первый национальный канал, «5-й канал», «24-й канал», Национальная радиокомпания и Всемирная служба «УТР», а также областные государственные телерадиокомпании.

Слово - за Конституционным Судом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен в своих действиях относительно возможного роспуска парламента руководствоваться исключительно решением Конституционного Суда Украины.

Президент в очередной раз выразил убеждение, что введение пропорциональной избирательной системы с открытыми списками сделает работу парламента более эффективной. По его словам, в случае введения такой системы в новую Верховную Раду попадет одна шестая или одна восьмая депутатов из ее нынешнего состава.

Тем не менее, по словам В.ЮЩЕНКО, для проведения парламентских выборов, в частности, досрочных выборов, нужна правовая основа.

Он напомнил, что несколько месяцев назад обратился в КС по поводу незавершения формирования парламентской коалиции, формирования правительства и назначения премьер-министра.

Президент убежден, что «решение КС может быть основой дальнейших действий».

В.ЮЩЕНКО добавил, что без решения КС никакие его дальнейшие инициативы, в частности, что касается роспуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов, являются нецелесообразными.

Президент считает, что целью парламентской ВСК является как можно дольше затянуть процесс расследования дела о его отравлении

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Генеральная прокуратура расследует уголовное дело, возбужденное по факту его отравления, однако считает, что парламентская Временная следственная комиссия по этому вопросу не поможет в расследовании.

В.ЮЩЕНКО считает, что результат расследования дела о его отравлении будет положительным. Он отметил, что у следствия наблюдается прогресс, и на данный момент следователями уже проведена весомая и результативная работа. Президент подчеркнул, что доволен работой Генпрокуратуры.

В то же время Президент убежден, что парламентская ВСК по этому вопросу «ничего не даст следствию». По словам В.ЮЩЕНКО, ее целью является как можно дольше затягивать процесс расследования дела.

«Там есть очевидный политический интерес», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО также добавил, что, кроме этого, парламентская ВСК превышает свои полномочия.

"Мораторий на продажу земли - это коррупционная политика вчерашнего дня"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым скорейшее принятие законов для организации рынка земли.

«Отсутствие рынка земли (сельскохозяйственного назначения – УНИАН) приводит к тому, что мы теряем десятки тысяч сельскохозяйственных угодий, которые переводятся из категории продуктивных земель в разного рода площадки под строительство», - сказал Президент.

Он считает, что мораторий на продажу земли является коррупционной политикой вчерашнего дня.

«Это коррупционная политика. Это политика, на которой несколько феодалов в Верховной Раде орудуют, начиная от Киевщины и заканчивая, по сути, каждым уголком украинской земли, видят хороший повод поработать коррупционным, мафиозным, нечестным способом», - заявил Президент.

Он подчеркнул, что принятие четырех законов, в частности, о земельном кадастре, о системе контроля залоговой ипотеки можно осуществить «легко» в течение одного-двух месяцев.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что если у кого-то есть опасения, что в результате продажи сельскохозяйственные земли могут перейти в другую категорию или перейти в собственность не украинским гражданам, то ограничения на подобного рода действия необходимо прописать в данных законах.

Что же касается земель несельскохозяйственного назначения, то Президент считает, что с целью недопущения коррупции необходимо передать право распоряжаться ею от центральной власти властям в регионах.

«Украина никогда не предпримет шаг, который бы выглядел недружественным для России»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за прагматизацию украинско-российских отношений.

Президент отметил, что украинско-российские отношения являются для нашего государства одним из приоритетов, однако характер этих отношений зависит не только от Украины.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что каждое из нынешних суверенных государств бывшего Советского Союза формирует свои основы национальной политики, и они не всегда совпадают с тем, что было 20-25 лет тому назад.

Президент подчеркнул, что «Украина никогда не предпримет шаг, который бы выглядел недружественным для России». По словам В.ЮЩЕНКО, он пытается приложить все усилия, чтобы в отношениях между двумя странами был динамизм.

При этом глава государства отметил, что необходимо изменять многие сферы двусторонних отношений Украины и РФ. В частности, по его мнению, необходимо снять ограничение на торговлю целыми группами товаров, унифицировать таможенные правила, решить вопрос демаркации границ и многое другое.

По словам В.ЮЩЕНКО, наше государство наполнено этими инициативами, но их решение зависит не только от Украины.

"К теме газовых отношений нужно возвращаться"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украине и России необходимо совершенствовать отношения в газовой сфере.

«К сожалению, я уверен, что к теме газовых отношений нужно возвращаться», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что эти отношения должны быть более открытыми и публичными и строиться на «ясных принципах».

«Я уже четыре года повторяю, что мы не просим никаких льгот, мы хотим рыночных условий, ясных и понятных. Только рыночные условия минимизируют политическое влияние», - сказал Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, до сегодняшнего дня в газовых отношениях между Украиной и Россией доминирует политическая составляющая. «Мы должны, Украина и Россия, найти такой режим отношений, который бы засвидетельствовал перед нашими западными партнерами, что мы имеем такую корреспондентскую пару, которая является наиболее ответственной с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Европейского Союза. Мы должны дышать стабильностью, взаимно дышать стабильностью, тогда мы интересны будем. Если нет, безусловно, будут появляться варианты не на пользу России и не на пользу Украине», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Освоение русла Дуная является украинским национальным интересом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что освоение русла Дуная является украинским национальным интересом.

Президент отметил, что возобновление хозяйственной активности в этом регионе является одной из основ национальной украинской политики.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что во время последнего визита в Румынию он предложил президенту этой страны Траяну БЕСЕСКУ сформировать межгосударственную комиссию, которая бы совместно осваивала устье Дуная.

Президент также отметил, что за последние три месяца были сняты все международные экологические предостережения по освоению устья Дуная.

В.ЮЩЕНКО добавил, что «никаких работ в заповеднике (Дунайском биосферном заповеднике – УНИАН) украинская сторона не проводила», и отметил, что работы были в акватории Черного моря, которая не относится к заповедным зонам.

Визы для европейцев Украина не будет вводить

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за корректирование визового режима между Украиной и Европейским Союзом.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз отметил выгодность отмены Украиной с 2005 года визового режима для граждан стран - членов ЕС. Он отметил, что за это время из стран - членов ЕС в Украину приехали в 2,7 раза больше людей, чем до этого времени, что позволило Украине увеличить свои прибыли, в частности, за счет туристов.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что благодаря увеличению количества туристов из стран ЕС Украина получила больше прибылей, чем доходы Министерства иностранных дел из визовых сборов.

Вместе с тем, Президент считает, что визовый режим должен быть модифицирован. Он объяснил, что проблема заключается в том, что часть посольств стран-членов ЕС позволила оформлять визы гражданам Украины через посреднические структуры, что повысило стоимость виз. В.ЮЩЕНКО напомнил, что Украина неоднократно информировала об этом европейские структуры. Президент отметил, что будет продолжать контролировать этот вопрос, и убежден, что в ближайшее время взаимовыгодный вариант решения проблемы будет найден.

Он также напомнил, что 4 июня Украина подписывает с ЕС план переговоров о переходе на безвизовый режим. Президент заверил, что приложит все усилия для успеха этих переговоров.

«Модель коррупции выстроена в наивысших эшелонах власти в Украине»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО видит решение проблемы коррупции в проведении политической реформы.

Отвечая на вопрос журналиста, В.ЮЩЕНКО сказал, что проблема коррупции состоит из двух частей. Во-первых, это проблема законодательства.

Президент напомнил, что внес в Верховную Раду четыре законопроекта, направленные на преодоление коррупции в Украине. По его словам, лишь два из них были приняты в первом чтении. При этом В.ЮЩЕНКО сомневается, что нынешний состав парламента примет эти и два других законопроекта в целом.

Также, по словам Президента, ранее он предложил два проекта законов, которые касаются реформирования судебной системы, но он также не верит, что ВР их примет.

Глава государства заметил, что «модель коррупции выстроена в наивысших эшелонах власти в Украине». По его словам, этой проблеме способствует также и статус неприкосновенности депутатов.

Второй проблемой на пути преодоления коррупции В.ЮЩЕНКО называет сопротивление проведению политической реформы. По его убеждению, необходимо принять новую редакцию Конституции, в которой «четко расписать, как политическую силу отделить от формирования органов судопроизводства».

Президент убежден, что, в соответствии с конституционными изменениями, нижняя палата парламента должна заниматься разработкой законодательных актов, принятием бюджета и формированием правительства.

Вместе с тем, по его мнению, вопросами судебной системы, прокуратуры должна заниматься палата парламента, которая не формируется по партийному принципу.

По словам Президента, в этом заключается технология борьбы с коррупцией в Украине.

Ющенко понимает, для чего Тимошенко звала его "в компанию"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО предлагала ему поддержать изменения к Конституции, которые предусматривают избрание главы государства в парламенте.

Президент заметил, что в июне-августе 2008 года был разработан проект Основного Закона, направленный исключительно на распределение власти между двумя политическими силами.

«Замысел был один – как добиться распределения зон влияния между двумя политическими силами», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив: «Президента брали в компанию для того, чтобы эти договоренности были реализованы».

Глава государства заметил, что этими изменениями, среди прочего, было предусмотрено избрание Президента народными депутатами, что гарантировало бы распределение всех властных полномочий между БЮТ и Партией регионов.

«Мне на этот счет делала доклад ТИМОШЕНКО, я это предложение отклонил, и об этом ясно заявил на нашей первой встрече», - сказал Президент.

Он выразил мнение, что такие изменения могли привести страну к «коллапсу 2004 года», поскольку, по словам В.ЮЩЕНКО, предлагалось проигнорировать позицию избирателя.

Президент также отметил, что этот проект Конституции разрабатывался с целью установления такой формы правления, которая привела бы к тирании.

Президент объявил политическое завещание

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что лишь народ, а не политики, поддержит предложенные им изменения к Конституции.

В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня политики не заинтересованы во внесении таких изменений в Конституцию Украины, которые сформировали бы новый баланс власти и отмежевали бы партии от формирования государственных институтов.

«Поэтому я убежден, что больше всего в новой редакции Конституции заинтересованы 47 млн. человек (украинцев – УНИАН). Это их Конституция», - сказал В.ЮЩЕНКО, выразив уверенность, что нынешние политики не поддерживают необходимых изменений.

Президент детально рассказал об изменениях, которые он хотел бы видеть в Конституции, в том числе и относительно усиления роли местного самоуправления, введения двухпалатного парламента, и попросил журналистов донести содержание и логику этих изменений до всего украинского народа.

«Я откровенно хочу сказать. Это как мое политическое завещание – если мы не сделаем демократическую европейскую активную Конституцию, которая сформирует противовесы власти, мы получим колоссальные риски по прохождению демократического процесса», - сказал Президент.

В то же время на вопрос журналистов, не означают ли его слова о политическом завещании то, что он не будет участвовать в следующих президентских выборах, В.ЮЩЕНКО ответил: «Иду. Это так ясно, очевидно».

Президент считает преступной экономию на образовании и науке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает поставить вопрос об увеличении государственного заказа на учебу в высших и средних специальных заведениях образования.

В.ЮЩЕНКО считает преступной экономию на образовании и науке. Преимущество за теми странами, которые имеют ресурс науки и образования, а не руды или нефти, подчеркнул Президент.

Он подчеркнул, что правительственная политика в этом вопросе нуждается в серьезной коррекции.

В.ЮЩЕНКО пообещал, что при доработке государственного бюджета на 2009 год обязательно поставит вопрос об увеличении средств, которые будут обеспечивать государственный заказ в заведениях образования.