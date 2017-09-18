Луценко заявляет, что держит на контроле дело о пожаре в детском лагере в Одессе

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что дело о пожаре в детском лагеря "Виктория" в Одессе "держит на особом контроле", к работе следствия будут привлечены представители общественности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Директор учреждения, отключивший пожарную сигнализацию, - арестован. Работнику, ответственному за состояние пожарной безопасности, - объявлено подозрение. Но следствие этим не ограничится. Мы будем анализировать ситуацию от этапа проектирования (в частности - соответствие зданий нормативам ДБН (Государственные строительные нормы Украины), строительства (в частности - качество противопожарной обработки древесины), адекватности противопожарных средств (в частности, отсутствие распылителей воды и противодымных датчиков), приема объектов в эксплуатацию, реагирования органов власти на сообщение пожарных о неработающей сигнализации и отсутствии воды в резервуарах", - отметил он.

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Также Луценко выразил соболезнования родителям погибших и всей Одессе.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборке обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении.

Сегодня, 18 сентября, Киевским районным судом Одессы удовлетворено ходатайство Одесской местной прокуратуры №1 и полиции об аресте на 60 суток директора детского оздоровительного комплекса «Виктория» без права на залог. Также в понедельник судом будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения сотруднице детского лагеря, ответственной за пожарную безопасность.