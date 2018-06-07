Вехи недели. YES и вокруг него, Саакашвили неприкаянный

Встреча YES в Киеве прошла чинно и благородно, словно и не было в начале года рассчитанного на западную аудиторию, но услышанного и в Киеве призыва Виктора Пинчука к «болезненным компромиссам» ради установления мира в Украине. Однако Виктор Михайлович решил не жертвовать многолетними наработками, а представителя украинского бомонда не стали отказываться от возможности «потусоваться за Родину» с представителями Запада, многие из которых сегодня имеют весьма относительные возможности влиять на принятие решений в западных столицах.

Впрочем, темы в Мистецьком Арсенале звучали достаточно интересные. К примеру, и Петру Порошенко, и Владимиру Гройсману, и Юрию Луценко задали вопрос об антикоррупционном суде и его перспективах в Украине. Трое государственных мужей ответили по-разному, что, впрочем, не исключает дальнейшего консенсуса в этом вопросе, поскольку тема остается болезненной и проблемной для власти. Среди выступающих на YES не нашлось места Андрею Парубию, что выглядит несколько странным для парламентско-президентской республики. Президенту накануне YES пришлось отвечать на упреки представителей бизнеса, и он пообещал прекращение «маски-шоу» со стороны силовиков, усугубив обещание демонстрацией готовности защищать интересы среднего бизнеса. Отметим и евроатлантическую решимость Арсения Яценюка, изыскивающего не то пути возвращения в большую политику, не то возможности для повышения популярности. На его рейтинг позитивно может повлиять повышенное внимание со стороны Следственного комитета России, решившего, что Арсений Петрович воевал в Приднестровье на стороне Молдовы.

Владимир Гройсман не только призвал не преувеличивать степень его зависимости от президента (эти предположения главе правительства заметно неприятны), но и подверг критике Фонд госимущества за неэффективные действия. Премьер не скрывает, что заинтересован в существовании парламентского большинства, хотя вряд ли не понимает, как выходец из нынешнего созыва, что оно может быть исключительно ситуативным. Внесение проекта Государственного бюджета на 2018 год на рассмотрение парламента на минувшей неделе оказалось скорее формальным актом, чем реальным приглашением парламентариев к диалогу.

Зато Гройсману удалось умело дистанцироваться во время встречи YES от вопроса о Михеиле Саакашвили, которому Юрий Луценко предлагает в суде выяснять права на украинское гражданство. Михеил Николозович, оказавшийся на территории Украины, успел за неделю превратить львовскую гостиницу Leopolis в некое подобие революционного Смольного, распространять вокруг себя громкие риторические заявления и постоянно менять свои планы. Отсутствие украинского (вероятно, заграничного) паспорта на руках у политика вряд ли можно назвать достаточной причиной для обращения в Апелляционный суд. Хотя Саакашвили кокетливо обещает «не устраивать новую революцию», оснований верить ему на сегодня не слишком много. Раз закон не позволяет ему баллотироваться на выборные должности, опытный политик будет активно привлекать к себе внимание

Юлия Тимошенко приняла участие в совещании переправлявших и встречавших Саакашвили политиков, после чего оперативно отбыла в Киев. Ничего странного в этом нет: эскорта для обвинений в адрес власти леди Ю никогда не требовала, она и сама может привычно подвергнуть оппонентов уничижительной критике. Тимошенко также напомнила, что координация действий оппозиционеров не отменяет политической конкуренции, словно пытаясь развеять предположения о новом издании «каневской четверки».