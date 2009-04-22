Литвин советует свозить в Чернобыль радиоактивные отходы со всей Украины

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за преобразование Чернобыльской АЭС в предприятие для переработки радиоактивных отходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время посещения государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС».

В.ЛИТВИН отметил, что предприятие должно использоваться «как учебный центр и как место для переработки отработанных радиоактивных отходов».

По словам председателя ВР, на этом предприятии должны перерабатываться отходы и с других атомных электростанций Украины.

«Если каждая атомная станция будет у себя строить хранилища, или просто под небом будут лежать отработанные механизмы, и просто на бетонных площадках будут храниться бочки, то покоя для всей Украины не будет», - отметил он.

По словам В.ЛИТВИНА, сегодня завершается строительство промышленного комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов, и он может быть загружен на год теми отходами, которые есть на ЧАЭС, а затем можно его загружать за счет других АЭС.

Также В.ЛИТВИН выступает за то, чтобы в парламенте были приняты изменения в бюджет в части увеличения финансирования для работ на ЧАЭС.

Он отметил, что на сегодняшний день потребность в финансах составляет 146,7 млн. грн. По словам председателя ВР, эта потребность в целом не может быть удовлетворена, но часть средств все же должна быть выделена.

В.ЛИТВИН также подчеркнул, что зарплата работников ЧАЭС должна быть на уровне средней зарплаты в атомной отрасли «плюс коэффициент за условия работы», то есть за работу на загрязненной территории.

Сегодня В.ЛИТВИН ознакомился с ходом выполнения работ на объекте «Укрытие», а также с состоянием строительства завода по переработке жидких радиоактивных отходов и промышленного комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов.

У В.ЛИТВИНА состоялась встреча с персоналом ГСП «Чернобыльская АЭС».