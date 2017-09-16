Великобритания поддерживает евроинтеграционные стремления Украины - министр по делам Европы

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии поддерживает евроинтеграционные стремления Украины, несмотря на свой выход из Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр по делам Европы и Америки сэр Алан Данкан заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.

"Мы хотим покинуть ЕС, однако поддерживаем ваши амбиции присоединиться", - сказал Данкан.

При этом он напомнил, что граждане Британии высказались на референдуме за выход королевства с ЕС.

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"Мы в Британии все равно хотим, чтобы ЕС был успешным как во внутренней, так и во внешней политике", - отметил Данкан.

Отдельно министр по делам Европы подчеркнул, что Британия постоянно поддерживает Украину на международной арене.

Он напомнил, что Великобритания поддерживает украинское правительство в процессе реализации реформ.

"Мы твердо настроены поддерживать Украину, которая поставила перед собой задачу трансформации страны в современное, прозрачное, процветающее, европейское государство. И такое государство, которое также будет устойчивым перед внешними угрозами", - подчеркнул Данкан.