Великобритания поддерживает евроинтеграционные стремления Украины - министр по делам Европы
Отдельно министр по делам Европы подчеркнул, что Британия постоянно поддерживает Украину на международной арене.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии поддерживает евроинтеграционные стремления Украины, несмотря на свой выход из Европейского Союза.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр по делам Европы и Америки сэр Алан Данкан заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.
"Мы хотим покинуть ЕС, однако поддерживаем ваши амбиции присоединиться", - сказал Данкан.
При этом он напомнил, что граждане Британии высказались на референдуме за выход королевства с ЕС.
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"Мы в Британии все равно хотим, чтобы ЕС был успешным как во внутренней, так и во внешней политике", - отметил Данкан.
Отдельно министр по делам Европы подчеркнул, что Британия постоянно поддерживает Украину на международной арене.
Он напомнил, что Великобритания поддерживает украинское правительство в процессе реализации реформ.
"Мы твердо настроены поддерживать Украину, которая поставила перед собой задачу трансформации страны в современное, прозрачное, процветающее, европейское государство. И такое государство, которое также будет устойчивым перед внешними угрозами", - подчеркнул Данкан.