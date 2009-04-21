У Ющенко назвали условие введения биометрического контроля иностранцев

В Секретариате Президента считают, что получение биометрических данных иностранных граждан для оформления виз в Украину можно применять по принципу взаимности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, комментируя принятый Верховной Радой закон о введении биометрического контроля.

«Если такая практика и будет употребляться, то в первую очередь по принципу взаимности», - сказал он.

При этом А.ГОНЧАРУК отметил, что этот вопрос будет изучаться причастными министерствами и ведомствами.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада приняла изменения к Закону «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», предусматривающие сбор биометрических данных иностранцев при выдаче украинских виз и при пересечении государственной границы с 1 января 2010 года.