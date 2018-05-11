МВФ профинансирует «ширку»?

Получение Украиной нового транша кредита МВФ может иметь для страны не только экономическое, но и политическое значение. По крайней мере, информированные источники во фракции БЮТ утверждают, что новая порция МВФовских средств откроет путь к созданию широкой коалиции.

Отбытие миссии МВФ стало сигналом для активизации консультаций между представителями БЮТ и Партии регионов о пересмотре нынешней редакции Конституции. Обе политические силы торопятся: президентская кампания фактически уже стартовала, поэтому необходимо до ее начала де-юре определить правила игры. Ни Янукович, ни Тимошенко не могут себе позволить без видимых причин отказаться от борьбы за президентское кресло, хотя по обе стороны бютовско-региональных баррикад хватает желающих слиться в коалиционном взаимопонимании.

Виктор Янукович в телеэфире не исключил возможности создания «ширки», но дал понять, что этот шаг потребует выполнения ряда жестких условий. По всей видимости, главное среди них – доступ представителей Партии регионов к финансовым потокам, которые правительство Тимошенко рассчитывает направить на оздоровление экономики страны. Поскольку спонсоры Партии регионов широко представлены в металлургии и химической промышленности, дающих львиную долю валютных поступлений, «региональные» претензии небезосновательны. Если для реализации этой задачи потребуется ввести представителей нынешней оппозиции в состав правительства – это не смертельно. Помнится, сразу после осознания масштабов кризиса Юлия Владимировна призывала все политические силы объединиться. Да и внятной финансовой политики при отсутствии министра финансов и напряженных отношениях правительства с Национальным банком ожидать не приходится.

Кроме экономических резонов существуют и политические. Очевидно, что создание широкой коалиции снимет с повестки дня проведение досрочных парламентских выборов, за которые ратует Виктор Ющенко. Да и самому Виктору Андреевичу не придется долго заниматься политикой в качестве главы государства. Неприязнь к Ющенко и непонимание его действий могут стать хорошим цементирующим фактором для создания коалиции крупнейших парламентских сил. Под это можно подвести отличные обоснования: парламентская республика – это так «по-европейски». Да и рейтинг главы государства, который не собирается нравиться нации, не способствует пламенным призывам. Поэтому возможный крик президентской души об узурпации двумя фракциями власти в стране и призыв дать отпор заговорщикам, скорее всего, повиснет в воздухе. Хотя нет – может только вызвать гомерический хохот измученных необходимостью терпеть Виктора Андреевича парламентариев.

Есть одна проблема: Виктор Янукович публично выступил за всенародные президентские выборы, а коалиция Партии регионов и БЮТ целесообразна в том случае, если глава государства будет избираться в парламенте. Виктор Федорович хорошо понимает, что всенародное избрание – это не только серьезное испытание, но и главный козырь в политическом диалоге. Однако опыт лидера оппозиции, болезненно осваиваемый лидером Партии регионов, позволяет предположить, что при прочих равных Янукович может согласиться быть избранным и нынешним составом Верховной Рады. Конечно, в том случае, если в «шахматке» исполнительной власти представителям «регионалов» отдадут не гуманитарный, а экономический блок правительства. Самому Виктору Федоровичу масштабные президентские полномочия ни к чему.

И бютовские, и «региональные» спонсоры всеми фибрами души поддерживают минимизацию расходов на выборы. Хотя уже звучат прогнозы, что избирательные кампании будут в основном эконом-класса, провести их за 5 копеек не удастся даже всемирно признанному харизматику. Для серьезного кандидата в Президенты реальный предвыборный бюджет должен составлять сотни миллионов долларов. Опять-таки имеется готовое объяснение: в условиях экономического кризиса даже отъявленные противники готовы протянуть друг другу руку – «и в дальний путь на долгие года».

С созданием широкой коалиции Юлия Тимошенко может добиться своей основной цели – сохранения премьерского портфеля с пролонгированными во времени полномочиями. Отсутствие выборов в масштабах страны позволит ей не бояться ответственности, а альянс с Партией регионов даст возможность нейтрализовать всплески инакомыслия на корню. Кроме Виктора Ющенко, которого «ширка» легко выбросит на обочину политического развития, не у дел остаются Владимир Литвин и Арсений Яценюк. Спикерское кресло при создании союза двух крупнейших парламентских сил имеет слишком высокую цену, чтобы оставлять его лидеру фракции из 20 человек. Поэтому Владимир Михайлович готов криком кричать, но сохранить нынешнюю позицию. Заодно и экс-спикеру придется расплатиться и за растущий рейтинг, и за сравнение альянса БЮТ и Партии регионов с однополым браком.

Сигналом к окончательному сближению двух парламентских гигантов должно стать решение МВФ о выделении Украине второго, увеличенного транша кредита. Произойдет это не раньше середины мая. До того времени сторонники парламентаризма в чистом, не замутненном президентскими идеями, виде постараются согласовать кадровые и юридические тонкости, убедить сомневающихся и доказать, что власть в стране возможно поделить практически поровну.

Евгений Магда