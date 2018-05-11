Вехи недели: мода на раздвоение, оголенный нерв Литвина и покорность Януковича
Удастся ли Безсмертному стать успешным реаниматором или он окажется «доктором Хаусом»?Согласно данным последних опросов, Яценюк дышит в спину Тимошенко...
Виктор Ющенко пообещал стать активным участником выборов Президента и парламента. Юлия Тимошенко несколько дней обхаживала миссию МВФ и даже сделала работу за Верховную Раду. Владимир Литвин ощутил, как шатается под ним спикерское кресло.
|Ющенко, Бессмертний
Честно говоря, «партии, рожденной Майданом» как-то не везет. Ее бывший почетный председатель, единогласно избранный партийным лидером (речь, напомню, о Викторе Ющенко), неоднократно заявлял, что считает свой пост символическим, а реальной властью в партии не обладает. Виктор Андреевич призвал наводить порядок в «нашеукраинских» рядах Романа Безсмертного – человека, хорошо знающего «оранжевые» подводные камни, но в феврале 2008-го покинувшего ряды «Нашей Украины». Так что исполкомом президентской партии некоторое время руководил беспартийный. Удастся ли Безсмертному стать успешным реаниматором или он окажется «доктором Хаусом» - хладнокровным диагностом, иногда вынужденным отступать перед лицом неизбежного, мы узнаем в мае. Заседание политсовета «Нашей Украины», в который входит немало политиков, имеющих отличное от Ющенко видение ситуации, позволит точнее определить перспективы «оранжевого» политического проекта.
Пока же Виктор Андреевич был вынужден оправдываться за неголосование своих сторонников в парламенте, отказавшегося включить в повестку дня законопроекты, на принятии которых настаивали правительство и миссия МВФ. После многочисленных обещаний бороться с кризисом, не щадя живота своего, ситуация выглядела, мягко говоря, пикантно. Бютовцы в праведном гневе предложили Президенту более не рассуждать о противостоянии кризису, поскольку слова у него неизменно расходятся с делом. Ожидаемые МВФ решения Кабинет Министров провел собственными постановлениями, создав опасный прецедент. Кто даст гарантию, что в условиях продолжения экономического кризиса правительство не захочет, к примеру, своими решениями изменить Государственный бюджет? Но целесообразность, как это часто бывает, вновь взяла верх над законностью.
Надо сказать, что и у БЮТ наблюдается любопытное раздвоение. С одной стороны, парламентские «сердечники» во главе с Иваном Кириленко утверждают, что антикризисная программа правительства была внесена в декабре 2008 года на рассмотрение Верховной Рады. Даже возмущаются пассивностью коллег-законодателей, отказывающихся поддержать этот набор красивых обещаний, способный в случае утверждения Верховной Радой на год гарантировать премьера от отставки. С другой – сама Юлия Тимошенко назвала антикризисной программой Кабинета Министров меморандум о сотрудничестве с МВФ, подписанный буквально на днях. Кому верить?
|Виктор Янукович
Ко всему прочему социологические исследования не радуют спикера – реальностью стало превращение пары фаворитов президентской гонки Янукович – Тимошенко в тройку – к ним присоединился Яценюк. Согласно данным последних опросов, Арсений Петрович дышит в спину Юлии Владимировне. Владимира Михайловича рост популярности его предшественника в спикерском кресле может заставить вспомнить о собственных талантах миротворца – похоже, эта роль окажется более востребованной в надвигающейся избирательной кампании, чем формальное участие в выборах в качестве кандидата-статиста.
Евгений Магда