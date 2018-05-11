Вехи недели: мода на раздвоение, оголенный нерв Литвина и покорность Януковича

Виктор Ющенко пообещал стать активным участником выборов Президента и парламента. Юлия Тимошенко несколько дней обхаживала миссию МВФ и даже сделала работу за Верховную Раду. Владимир Литвин ощутил, как шатается под ним спикерское кресло.

Весна определенно прибавила энергии Виктору Ющенко. Президент заявил о готовности не только баллотироваться во второй раз на пост главы государства, но и стать участником парламентской гонки. Такие нюансы, как нормы законодательства, запрещающие одновременное баллотирование, Виктор Андреевич с легкостью относит к заботам юристов, словно напомнив, что в нашей стране толкование законов стало не только интересным, но и весьма выгодным занятием. К тому же глава государства не собирается больше «вытаскивать из небытия политические трупы». В переводе с президентского это означает, что «Наша Украина» вряд ли будет создавать блок на будущих выборах в Верховную Раду.

Честно говоря, «партии, рожденной Майданом» как-то не везет. Ее бывший почетный председатель, единогласно избранный партийным лидером (речь, напомню, о Викторе Ющенко), неоднократно заявлял, что считает свой пост символическим, а реальной властью в партии не обладает. Виктор Андреевич призвал наводить порядок в «нашеукраинских» рядах Романа Безсмертного – человека, хорошо знающего «оранжевые» подводные камни, но в феврале 2008-го покинувшего ряды «Нашей Украины». Так что исполкомом президентской партии некоторое время руководил беспартийный. Удастся ли Безсмертному стать успешным реаниматором или он окажется «доктором Хаусом» - хладнокровным диагностом, иногда вынужденным отступать перед лицом неизбежного, мы узнаем в мае. Заседание политсовета «Нашей Украины», в который входит немало политиков, имеющих отличное от Ющенко видение ситуации, позволит точнее определить перспективы «оранжевого» политического проекта.

Пока же Виктор Андреевич был вынужден оправдываться за неголосование своих сторонников в парламенте, отказавшегося включить в повестку дня законопроекты, на принятии которых настаивали правительство и миссия МВФ. После многочисленных обещаний бороться с кризисом, не щадя живота своего, ситуация выглядела, мягко говоря, пикантно. Бютовцы в праведном гневе предложили Президенту более не рассуждать о противостоянии кризису, поскольку слова у него неизменно расходятся с делом. Ожидаемые МВФ решения Кабинет Министров провел собственными постановлениями, создав опасный прецедент. Кто даст гарантию, что в условиях продолжения экономического кризиса правительство не захочет, к примеру, своими решениями изменить Государственный бюджет? Но целесообразность, как это часто бывает, вновь взяла верх над законностью.

Надо сказать, что и у БЮТ наблюдается любопытное раздвоение. С одной стороны, парламентские «сердечники» во главе с Иваном Кириленко утверждают, что антикризисная программа правительства была внесена в декабре 2008 года на рассмотрение Верховной Рады. Даже возмущаются пассивностью коллег-законодателей, отказывающихся поддержать этот набор красивых обещаний, способный в случае утверждения Верховной Радой на год гарантировать премьера от отставки. С другой – сама Юлия Тимошенко назвала антикризисной программой Кабинета Министров меморандум о сотрудничестве с МВФ, подписанный буквально на днях. Кому верить?

Видимо, Виктор Янукович тоже оказался в растерянности, потому и согласился дать правительству целый месяц на использование антикризисных предложений Партии регионов в программе его действий. Увы, никак не получается у Виктора Федоровича быть пламенным оппозиционером: вроде бы и перед людьми выступать научился, и комментарии дает, но последовательности и решимости в действиях не хватает. В какой-то мере пассивности Януковича нашел объяснение Владимир Литвин, давший понять, что регионалы и бютовцы продолжают активные консультации о перспективах избрания Президента в парламенте. Опасения Владимира Михайловича понятны: коалиция двух крупнейших фракций немедленно выбросит его из кресла парламентского председателя, а это создаст проблемы для продолжения политической карьеры. Правда, иного реального противодействия созданию альянса БЮТ и Партии регионов, кроме обнародования их планов, у Литвина в запасе нет.

Ко всему прочему социологические исследования не радуют спикера – реальностью стало превращение пары фаворитов президентской гонки Янукович – Тимошенко в тройку – к ним присоединился Яценюк. Согласно данным последних опросов, Арсений Петрович дышит в спину Юлии Владимировне. Владимира Михайловича рост популярности его предшественника в спикерском кресле может заставить вспомнить о собственных талантах миротворца – похоже, эта роль окажется более востребованной в надвигающейся избирательной кампании, чем формальное участие в выборах в качестве кандидата-статиста.

Евгений Магда