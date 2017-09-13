Скандал вокруг закона об образовании: МИД обсудит реформу с послами Евросоюза

В пятницу, 15 сентября, планируется встреча с послами Европейского Союза в Украине для разъяснения им деталей нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств. Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал перед заседанием правительства.

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"Мы в пятницу встречаемся со всеми заинтересованными странами в 12:00 (в МИД)", - сказал Пристайко, добавив, планируется в рамках встречи разъяснить, о чем говорится в принятой реформе образования.

Он уточнил, что на встрече в МИД будет более 5 послов, и МИД Украины получил ноты от Венгрии, Румынии, а также Польши, добавив, что послов Украины в Венгрии и Румынии вызвали для дачи объяснений.

Первый заместитель министра также подчеркнул, что некоторые страны считают, что Украина должна обеспечить обучение на иностранных языках.

"То, что мы взяли на себя обязательства - в целом, это обучение языкам, то есть мы готовы предоставить возможность всем людям учить язык как таковой. Это не значит, что до конца мы должны обучать на этом конкретном языке, условно, географии, математике, физике ", - уточнил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября 2017 Верховная Рада приняла закон «Об образовании», который предусматривает введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году.

Законом предусмотрено, что представителям национальных меньшинств Украины гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

МИД Румынии выразило обеспокоенность в связи с нормами этого закона о языке обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В МИД Польши ожидают, что Украина будет соблюдать обязательства, данные Варшаве, об изучении польским нацменьшинством родного языка. В заявлении говорится, что "МИД Польши будет внимательно наблюдать за процессом внедрения закона и предпримет все необходимые шаги по обеспечению полякам в Украине доступа к обучению на польском языке. Мы убеждены, что украинская сторона будет соблюдать обязательства консультаций с нами относительно возможных нормативных актов в контексте употребление языков нацменьшинств".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании, касающимися языков обучения представителей национальных меньшинств Украины.

12 сентября премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину и министру образования Украины Лилии Гриневич провести встречу с послами Европейского Союза в Украине и разъяснить им детали нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств .