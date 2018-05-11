Благодатный огонь прошел через руки Ющенко (фоторепортаж)

Виктор Ющенко с семьей в субботу вечером в Софиевском соборе зажег от Благодатного огня лампады для передачи в регионы Украины.

Благодатный (или Вифлеемский огонь) сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Святое пламя появилось в часовне внутри храма над каменным ложем после молитвы патриарха Иерусалимского Феофила о ниспослании чуда.

В Киев Вифлеемский огонь доставили спецрейсом из Тель-Авива, после чего его привезли в Софиевский собор, где представители израильской делегации передали его в руки Президента Ющенко.

После того, как глава государства и представители религиозных конфессий Украины зажгли лампады от Благодатного огня, обряд смогли совершить все желающие.

В 21 час Президент принял участие в церемонии передачи Благодатного огня представителям церквей и делегациям из регионов Украиы в Софийском соборе. В церемонии, помимо Ющенко, принимали участие депутаты Верховной Рады, министры Кабинета министров. Сам Президент пришел на церемонию с женой и детьми.

После этого Виктор Ющенко в сопровождении премьер-министра Юлии Тимошенко отправился на всенощную службу во Владимирский собор Украинской православной церкви Киевкого патриархата, которую провел Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

Президент с премьером зашли в собор через боковой вход, а затем вместе со священнослужителями вышли из центрального входа собора и совершили Крестный ход вокруг собора.

После службы во Владимирском соборе Ющенко и Тимошенко посетили пасхальное богослужение в Соборе Василия Великого Украинской греко-католической церкви, посетили службу в Кафедральном Соборе Св. Апостола Андрея Первозванного Украинской Автокефальной Православной Церкви.

Около 01:15 Ющенко и Тимошенко отбыли в Свято-Успенский собор Киево-Печерской Лавры, где и завершили пасхальное паломничество.

Несмотря на приглашение Президента, переданное его пресс-секретарем, совместно посетить пасхальные служения в киевских храмах, лидер Партии Регионов Виктор Янукович ограничился персональной «программой», отстояв богослужение в Киево-Печерской Лавре в то время, как Ющенко и Тимошенко посещали службы в трех соборах (Владимирском, Святого Василия Великого и церкви Святого Апостола Андрея Первозванного).

Сам лидер регионалов перед началом богослужения объяснил журналистам причины своего поведения тем, что в его жизни существуют определенные принципы, которым он не намерен изменять. Рассказал, что строго придерживался поста: «поначалу было тяжело, однако вскоре привык». И зачем-то добавил, что в случае победы на президентских выборах не станет вмешиваться в дела церкви. "Я истинный православный и считаю, что власть не должна вмешиваться в дела церкви и верующих. Я этого делать не буду", - заверил главный регионал.

В то же время Виктор Ющенко в своем пасхальном поздравлении сразу же после напоминания о том, что частица Божьего духа и Свет есть в каждом человеке, заявил, что «в эти дни нам всем очень нужно задуматься над тем, как мы живем и как хотим жить». А также попросил у Господа «очищения от скверны, от неправды, от вражды, от злых умыслов и несправедливости». И упомянул прощении и о «лукавых дорогах», от которых он тоже просит уберечь…

Анна Ткаченко Фото Николая Лазаренко та Михаила Маркива /официальный сайт Президента,УНИАН

и Андрея Мосиенко / УНИАН