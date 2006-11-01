Электронная таможня как способ отодвинуть чиновников от экспорта и импорта
Версия Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за максимальную автоматизацию таможен.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с активом и представителями деловых кругов Харьковской области.
«Почему мы не подумаем о создании электронной таможни», - сказал Президент.
В.ЮЩЕНКО отметил, что надо максимально отстранить чиновников от контактов с импортерами и экспортерами, что, по его мнению, будет способствовать борьбе с коррупцией.
В.ЮЩЕНКО также предложил в виде эксперимента создать автоматизированную таможню в Харькове.
Говоря об отношениях бизнеса и Государственной таможенной службы и Государственной налоговой администрации, Президент отметил, что эти оба органа власти является институтами, предоставляющие государственные услуги.
«Есть клиент, и вы его обслуживаете, не наоборот», - подчеркнул Президент Украины.