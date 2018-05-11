Воскрешение Бессмертного

Возвращение в партию, из которой когда-то вышел по собственной воле, – явление редко в украинской политике... В предчувствии выборов Ющенко делегировал Бессмертного в партию в роли реаниматора тяжелого пациента...

Заместитель главы Секретариата Президента Роман Безсмертный опять подал заявление в НСНУ. И объяснил, что ему неудобно перед людьми исполнять обязанности председателя исполкома партии и не быть ее членом. Мол, неправильно это, не по-человечески. Что ж, Гераклит говорил, что нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. Роман Петрович доказывает между тем, что можно дважды вступить в одну и ту же партию и даже на ту же руководящую должность.

Кстати, возвращение в партии, из которой когда-то вышел по собственной воле, – явление редко в украинской политике. На память приходит разве что Иван Чиж, который в 2000 году вышел из Соцпартии из-за трений с Морозом, создал собственную партийку „Справедливость”, а затем в 2007 году вернулся в лоно СПУ. Впрочем, лишь для того, чтобы через два года опять уйти от Мороза. И „отгрузить” „Справедливость” главному антиморозовцу Станиславу Николаенко, оставшись ее почетным председателем.

В феврале прошлого года господин Безсмертный, явно согласовав свои действия с Президентом, вышел из НСНУ в компании Балоги, Петевки и других будущих ЕЦов. И объяснил, что в партии наступили „серьезные, необратимые негативные тенденции”. Сегодня, очевидно, опять же выполняя поручение главы государства, он вернулся в партию, которая за год с хвостиком отсутствия Романа Петровича, кажется, ввиду указанных тенденций впала в полную кому.

Считается, что в предчувствии выборов Ющенко делегировал Безсмертного в партию в роли реаниматора тяжелого пациента. И это не от хорошей жизни. Надежды, которые он возлагал на ЕЦ, явно не оправдались. Раскрутить бренд не удалось, создать эффективные структуры – также. А пресловутый админресурс может подействовать в пределах Тернопольщины – но во всеукраинских масштабах может оказаться не столь действенным.

О партстроительстве ЕЦ автору рассказывал знакомый зампред одной из облгосадминистраций, он же лидер ячейки „партии имени Балоги”. Все просто – записал в ЕЦ чиновников администраций всех уровней. Отчетность для Криля готовится тоже без фантазий: провел совещание, селектор или встречу с сельхозактивом области – подал это как партийную работу. У автора есть большие подозрения, что это типичная для большинства областей картина.

Так что, электоральной каши из ЕЦ явно не сваришь, а потому пришлось вспомнить об известном (хотя и сильно помятом) бренде и каких-никаких остатках партийных структур, еще не разбежавшихся после 4–5-месячной невыплаты зарплат. Нужно же хоть с кем-то идти на выборы... В конце концов, на парламентские выборы иначе и не зарегистрируешься. И Безсмертный начал реанимационные меры. Для начала стал навеивать “коматознику” что-то ласковое и обнадеживающее: с деньгами проблемы порешаем, членов партии будем перерегистрировать, внесем изменения в устав, сайт заработает, дискутировать на нем будете, демократия вернется. Обо всем этом он рассказывал на заседании президиума НСНУ.

Параллельно Роман Петрович начал искать пути понимания с так называемыми „любими друзями”, которые в последние месяцы остро критикуют Президента и публично призывают его оставить НСНУ. Дать партии возможность пойти в свободное плавание, искать собственный политический путь, избрать собственного лидера, из собственных рядов. Для заместителя главы СП – еретические идеи. Но мимо Петра Порошенко, Николая Мартыненко, Александра Третьякова не пройдешь. Только у них есть сегодня серьезное влияние на определенные областные организации партии и серьезные возможности, в частности материальные.

Явно неслучайно Безсмертный заявил на президиуме, что решение VI съезда НСНУ об исключении из совета партии семи депутатов нелегитимно.

В ответ Мартыненко при выходе с заседания президиума снисходительно отметил, что в партии началась хоть какая-то организационная работа, а Третьяков в эфире ICTV выразил мнение, что Роман Безсмертный – „единственный человек, способный выполнить работу по объединению внутри НСНУ”. По словам Третьякова, Безсмертный – «единственный человек, который может посадить всех за стол переговоров», взяв на себя «эту неблагодарную работу». Он также отметил: «С Президентом нужно садиться и разговаривать. Но разговаривать не как с главой государства, а как с главой партии. Публично ли должна происходить эта дискуссия? Думаю, нет». При этом Третьяков заметил, что «Президент, будучи руководителем этой партии, во многом ошибался, и он должен это признать – ничего плохого в этом нет».

Сам же Виктор Андреевич в одном из последних интервью отметил: „Нам нужно отделиться от тех людей, карьеристов, которые принесли партии колоссальный вред, отстаивая свои интересы бизнеса”. Правда, фамилий глава государства и лидер НСНУ не называл.

Способен ли Роман Безсмертный по своим деловым и личным качествам выполнить задание Виктора Ющенко? Организовать партию, придать ей драйв, подготовить к выборам? Безусловно, ему не занимать опыта, энергии и знаний. У Безсмертного неплохая репутация среди партийцев, широкие связи в региональных организациях, поскольку многие из них сам и создавал, возглавляя партию до тех пор, как был заменен Вячеславом Кириленко.

Безсмертный долго имел репутацию политика, верно защищающего интересы того, кого признал своим сюзереном. Пять лет он отдал представительству интересов Леонида Кучмы в парламенте – и даже политические оппоненты признавали, что делал он это эффективно. Никто так самоотверженно не защищал Леонида Данииловича во время „касетного скандала”, как Безсмертный. Он не боялся даже выглядеть смешным, когда зорким глазом определял, что видеозапись майора Мельниченко сделана не за рубежом, а в Украине, потому что в кадре мебель отечественного производства.

В 2001 году ему пришлось выбирать между двумя сюзеренами – Кучмой и Ющенко. И Бессмертный выбрал Виктора Андреевича – а с ним годы тяжелой оппозиции с неуверенными шансами на успех. На Ющенко он отработал на кампаниях 2002 и 2004 годов не на страх, а на совесть. Изо всех сил пытался уберечь его от той опасности, которую видел для своего шефа в лице Юлии Тимошенко. Рассказывают, как он скандалил с ней на предвыборных митингах в 2004 году: мол, это кампания Ющенко, а не Тимошенко. А в 2005-ом назвал ее „шантажисткой” и „аферистичной особой”. И это при том, что Роман Петрович, как отмечали наблюдатели, тяжело переживал свое отстранение от координации работы избирательного штаба Ющенко и назначение Александра Зинченко его начальником (между прочим, письмо с требованием сместить Безсмертного подала Тимошенко). Да и мечта возглавить Секретариат Президента не сбылась. Вице-премьерство не задалось, попытка провести территориально-административную реформу окончилась некрасивой сценой в Макарове, когда земляки в штыки встретили Романа Петровича и буквально выгнали его из райцентра.

Но с сентября 2005 года Бессмертный активно готовил НСНУ к парламентским выборам-2006. Но 27 марта 2006 года Роман Петрович изрядно девальвировал свой имидж „верного вассала”, когда приехал к Тимошенко с букетом цветов поздравлять с победой. Говорят, Ющенко несколько раз звонил Безсмертному по мобильному и ядовито спрашивал: „Рома! За сколько ты меня продал?” В итоге поручил вести переговоры о коалиции не начальнику избирательного штаба Безсмертному, а Юрию Еханурову. Правда, через несколько дней ситуация изменилась, и именно Роман Петрович 13 апреля 2006 года подписал соглашение о создании коалиции демократических сил. Которая так и не была тогда реализована. Однако неприятный привкус у Президента так и остался. Безсмертному в итоге пришлось с 2007 года осесть в СП, где хранить молчание, занимаясь информационной политикой.

Поэтому сейчас у Бессмертного дополнительный стимул к работе – довести все-таки, что имеет внутри бушидо, что способен быть полезным, что может провести Президента извилистой тропинкой в парламент. Одна загвоздка: деньги. Нет их у Романа Петровича... Одной задолженности по зарплатам и офисам, по данным СМИ, – 27 миллионов гривен. В СП рассказывают, что Бессмертный пытался поговорить о деньгах со своим начальником Балогой. Тот издевательским тоном начал жаловаться: „Да ты что, откуда деньги? Все, что есть, на Единый центр отдал. Вы же сами сказали мне партию создавать...” Губернаторы обещают „что-то подбросить” – и не подбрасывают. Найдут ли какой-то смысл „люби друзи” в возобновлении финансирования НСНУ, – это большой вопрос.

Николай Писарчук