Для выхода из кризиса не нужны никакие 170 рекомендаций ООН

Эксперты сомневаются в объединении украинских политиков с целью принятия антикризисных решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали сегодня на пресс-конференции.

В частности, политолог Игорь ЖДАНОВ отметил, что для выхода из экономического кризиса не нужны никакие 170 рекомендаций, которые были предложены вчера представительством ООНв Украине.

Он отметил, что во всем мире для выхода из кризиса государства делают в основном три шага. Это, во-первых, пытаются рекапитализировать банки, во-вторых - поддерживают национального производителя, в-третьих - пытаются стимулировать внутренний спрос, сказал И.ЖДАНОВ.

При этом эксперт выразил мнение, что проблема заключается в размере ресурсов, приведя пример, что США имеют в своем распоряжении значительно больше средств, чем Украина.

Отвечая на вопрос относительно возможностей консолидации украинских политиков для принятия антикризисных решений, И.ЖДАНОВ сказал, что, к сожалению, он таких возможностей не видит. Эксперт привел негативные примеры, в частности провал голосования за антикризисные законопроекты в Верховной Раде, также многочисленные попытки образовать мегакоалицию в парламенте. И.ЖДАНОВ отметил, что, по его оценкам, на данный момент вероятность образования такой коалиции составляет 10%.

Он добавил, что когда у политиков превалирует электоральный тип мышления, то экономические проблемы преодолевать очень трудно.

В свою очередь эксперт Игорь КОЛИУШКО согласился с мнением о низкой вероятности объединения политиков для выхода из кризиса. «В нашем политикуме доминирует позиция видеть лишь на полшага, и что будет дальше - никого не волнует», - сказал он.

По его словам, борьба за полпроцента рейтинга в канун выборов поглощает все усилия, и теряется время.