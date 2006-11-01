Черномырдин вручит российские награды украинским ученым

12-30 - Состоится торжественная церемония вручения российских государственных наград видным украинским ученым. Орденом Дружбы будет награжден С.Волков – академик НАН Украины, директор Института общей и неорганической химии им.В.Вернадского НАН Украины. Дипломом и почетным знаком лауреата Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники - доктор технических наук А.Негода. Церемонию награждения лауреатов проведет Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине В.Черномырдин. Ожидается, что в мероприятии также примет участие президент НАН Украины Б.Патон. Нужна аккредитация.