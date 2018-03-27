Вехи недели. Президентское соло, возвращение Саакашвили и борьба за реформы

Президенту удалось в ежегодном послании несколько раз упомянуть в положительном ключе Верховную Раду, предложить ей снимать неприкосновенность с преемников, раз уж с нынешнего созыва не получается и отдал должное Вооруженным Силам. Кроме этого Петр Порошенко пообещал возвращение временно неконтролируемых территорий политико-дипломатическим путем, увеличение цены оккупации Крыма для России и отказался быть адвокатом «для друзей президента». Глава государства не упустил возможности для реверанса перед средним классом, отметив его роль в становлении государства, без особого энтузиазма намекнул на необходимость появления судебного антикоррупционного органа и напомнил, что на осуществление реформ до начала избирательной кампании остался всего год. Это, откровенно говоря, оптимистическая оценка, исходя из дальнейшего развития событий.

Стремление Порошенко в президентском послании развить тезис о строительстве успешного государства на старте осенней сессии Верховной Рады понятно. Особенно – с учетом состояния дел в парламентской коалиции, список которой никто не удосуживается показывать. Правда, угрозы ее переформатирования нет, поскольку очереди претендентов на премьерский портфель не наблюдается. Однако и оппоненты президенты не стали создавать для него тепличные условия политической борьбы, умело мобилизовав в сторонники Михеила Саакашвили, для которого политический скандал – возможно, благоприятная среда существования.

Возвращение бывшего главы Одесской ОГА в Украину оказалось не только драматическим по сути, но и информационно грамотно подогретым. По крайней мере, частота упоминания слова «титушки» в контексте ситуации вокруг пункта пропуска «Краковец» оказалась крайне высокой. Власть информационно проиграла ситуацию, не сумев переломить эту тенденцию и не найдя адекватных спикеров, готовых комментироваться ситуацию с большей эффективностью и страстью, чем Саакашвили. Энергии Михеила Николозовича оказалось достаточно для хаотичных передвижений между разными пунктами пропуска. Он оказался настолько эмоциональным, что не только затмил Юлию Тимошенко (та в последний раз играла вторым номером, пожалуй, рядом с Виктором Ющенко в 2004-м с четко продуманными последствиями), но и позволил в прямом смысле этого слова втянуть себя на территорию Украины. Уже во Львове, после стихийного митинга на площади Рынок, Саакашвили пояснил это перемещение «волей народа», не задумавшись, что может пройти и маршрут в обратном направлении.

В лице Михеила Саакашвили украинские оппозиционеры получили оружие массового поражения, политика, готового обещать направо и налево что угодно, но располагающего крайне туманными электоральными перспективами с точки зрения права на участие в украинских выборах. Умение экс-президента Грузии привлекать к себе внимание прессы и делать громкие заявления вряд ли делает его желанным сторонником для остальных участников оппозиционного консорциума, предпочитающих дискуссии на заранее обозначенные темы. Еще одна проблема Саакашвили – отсутствие качественной команды, без которой претендовать на победу в масштабах страны, мягко говоря, наивно. Напрокат же ее никто не даст, скорее, наоборот – попытаются использовать популярного и острого на язык политика в своих целях.

Для власти возвращение Саакашвили, кроме обещанной реакции правоохранителей, должно стать сигналом о необходимости проведения конкретных преобразований. Одного закона «Об образовании», принятого парламентом 5 сентября в целом, и утверждения пенсионной реформы во втором чтении профильным парламентским комитетом будет явно недостаточно. Необходима консолидация депутатского корпуса ради изменений в стране, пока логика политической целесообразности окончательно не затмила способность принимать необходимые стране решения.

Евгений Магда