Реакция запада на украинский скандал Саакашвили: проблема на пустом месте

Лишенный украинского гражданства бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили 10 сентября с нескольких попыток пересек польско-украинскую границу и попал на территорию Украины. "Прорыв" границы сопровождался дракой между его сторонниками и противниками, кроме того, украинские правоохранители открыли уголовное производство за "незаконную переправку лиц через государственную границу".

Иностранные политики, дипломаты и журналисты отреагировали на события в минувшее воскресенье, пишет Тиждень.uа.

В комментарии польским СМИ депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский выразил поддержку экс-президенту Грузии. Он указал, что нынешняя политика властей Украины в отношении Саакашвили является «нарушением европейских стандартов», которые Киев принял ради подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Со слов Сариуша-Вольского, за ситуацией с экс-председателем Одесской области следят глава МВД Мариуш Блащак, министр иностранных дел Витольд Ващиковский и министр инфраструктуры и развития Анджей Адамчик.

Депутат пообещал поднять эту тему на заседании Европарламента. Также, с его слов, из-за ситуации вокруг Саакашвили посол Украины в Варшаве Андрей Дещица был вызван в МИД Польши.

Na peronie w Przemyślu, strona ukraińska blokuje odjazd pociągu do Lwowa, domagając się by @SaakashviliM wysiadł. pic.twitter.com/GDMfuNs4s2 — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) September 10, 2017

Вместе с тем, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что эта информация не соответствует действительности.

С ее слов, по состоянию на утро понедельника, 11 сентября, распространенная в СМИ информация о том, что Дещица был вызван в польский МИД для дачи объяснений, не получила подтверждения.

По состоянию на 10.00 11.09. информация о вызове Посла Украины в Польше в МИД не соответствует действительности — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 11, 2017

Сам Дещица также опроверг распространенную в СМИ информацию.

"В МИД РП меня не приглашали. Мы были в контакте с польскими партнерами, способствовали гражданам Украины, которые не могли вовремя выехать из Перемышля", - написал посол в Twitter.

Из представителей официальных властей Польши последние события относительно Саакашвили прокомментировал глава МИД страны Витольд Ващиковский. Он заявил, что скандал вокруг возвращения в Украину экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили является внутренним делом Украины и Польша участвовать в нем не будет.

"Дело Саакашвили - внутренняя игра в Украине. Польша здесь ни при чем", - цитирует чиновника издание Onet.pl.

Тем временем обозреватель польского журнала Newsweek Михал Кацевич предостерегает польскую власть перед слишком однозначной поддержкой Михеила Саакашвили. Обозреватель опасается, что развитие событий невыгодно Польше.

«Популярный «Миша» – не лучшая инвестиция для Польши. Если он из Варшавы будет держать свои тирады и будет обвинять Порошенко в коррупции и пытаться попасть из Польши в Украину, организовывая гротескное шоу, то это сильно скажется на наших отношениях с Киевом. Вокруг Порошенко появятся те, кто посоветует ему это использовать. Например, он предоставит трибуну кому-то из националистических кругов. Общеизвестно, что ничто так не раздражает и не фокусирует внимание политиков партии «Право и справедливость» (партия власти в Польше – ред.) как вопросы исторических счетов с украинским национализмом. И так спираль будет накручиваться», – отмечает обозреватель.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, который является экспертом влиятельного аналитического центра Brookings Institution в Вашингтоне, рассказал в интервью «Голосу Америки», что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

«Я никогда не был сторонником того, что господин Саакашвили играл определенную роль в Украине. Потому что мне было непонятно, насколько его интересовала Украина, а насколько им руководило желание вернуться в Грузию», - отметил экс-посол США.

Экс-посол США в Украине: мне было непонятно, насколько его интересовала Украина, а насколько им руководило желание вернуться в Грузию. pic.twitter.com/Prs4SWQj4B — Голос Америки (@chastime) September 10, 2017

«Но, с другой стороны, я не уверен, что ситуация вокруг него была урегулирована в умный способ. Это одна из ситуаций, когда проблема создана на пустом месте. Я думаю, что лишение Саакашвили гражданства, вероятно, создало имиджевую проблему, которой Украина не имела», - добавил Стивен Пайфер.

Посол Канады в Украине Роман Ващук написал в Twitter о ситуации на польско-украинской границе следующее: «По причинам, которые не поддаются рациональному политическому анализу, оба поезда «Перемышль-Киев» сегодня опаздывают».

For reasons that defy rational political analysis, both #Przemysl-#Kyiv trains are running late via #Lviv tonight. pic.twitter.com/9TwTXD4dTD — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) September 10, 2017

По мнению журналиста канадского издания Globe and Mail Марка Маккиннона, ситуация вокруг попытки возвращения в Украину экс-главы Одесской области должно вызывать улыбку в Кремле.

«Революционеры 2004-го года (Саакашвили и Тимошенко) бросают вызов революционерам года 2014-го (Порошенко и компании), а Кремль в это время хохочет», - заявил журналист в Twitter.

The 2004 revolutionaries (Saakashvili and Tymoshenko) challenging the 2014 versions (Poroshenko and co.) whilst the Kremlin giggles. https://t.co/o396WBvj8p — Mark MacKinnon (@markmackinnon) September 10, 2017

Британское Financial Times пишет, что попытка Саакашвили вернуться в Украину сопровождалась настоящим цирком с участием СМИ и оппозиционных политиков, включая бывшего премьера Юлию Тимошенко.

Один осведомленный чиновник рассказал изданию, что если бы Саакашвили добрался до границы, пограничники забрали у него паспорт и вернули его в Польшу. Если бы он попытался попасть в Украину благодаря другому документу, такими как международный проездной документ, выданный другой страной, то его могли экстрадировать в Грузию. Будущая судьба Саакашвили оказалась неопределенной. Неназванный советник руководителя службы безопасности заявил Financial Times, что он «будет нести ответственность».