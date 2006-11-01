Ющенко надеется до конца года увидеть Путина в Киеве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется до конца года увидеть Президента России Владимира ПУТИНА в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.

«Идет активная подготовка к визиту В.ПУТИНА в Украину», - сказал Президент. Он отметил, что визит В.ПУТИНА должен состояться для проведения заседания межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.