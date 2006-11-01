Ющенко надеется до конца года увидеть Путина в Киеве
16:18, 01 ноября 2006Политика
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Идет активная подготовка
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется до конца года увидеть Президента России Владимира ПУТИНА в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.
«Идет активная подготовка к визиту В.ПУТИНА в Украину», - сказал Президент. Он отметил, что визит В.ПУТИНА должен состояться для проведения заседания межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.
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