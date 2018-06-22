Стоит ли Москве бояться торговых рекордов Киева и Минска?

Украина и Беларусь в прошлом году имели рекордный товарооборот... Две страны всерьез рассматривают возможность перехода на расчеты в гривне во взаимной торговле... Российские СМИ видят в новых проектах Киева и Минска “руку Брюсселя”... Состояние дел в экономических отношениях Украины и Беларуси комментирует экс-руководитель ТЭМ...

Похоже, между Киевом и Минском ожидается уже не просто существенное потепление, а несколько большее. В частности речь идет о перспективе перехода на расчеты в гривне в торговых отношениях двух стран (об этом заговорили сразу после январской встречи президентов Виктора Ющенко и Александра Лукашенко), что уже вызывало довольно нервную реакцию в российских СМИ. Некоторые даже увидели в этом «руку Брюсселя»

Посол Украины в Беларуси Игорь Лиховой в интервью БелаПАН заметил, что такой шаг в условиях мирового финансового кризиса может быть достаточно перспективным: “мы можем успешно обходиться довольно стабильной гривней и довольно стабильным белорусским рублем”. С такой точкой зрения согласен и начальник управления информации Нацбанка Беларуси Анатолий Дроздов.Regnum.ru приводит слова Дроздова, что Беларусь очень заинтересована в заключении такого соглашения: "Это даст возможность уйти в расчетах от доллара и евро, которые в условиях кризиса еще нужно заработать".

Еще одной любимой мозолью российской прессы стало обсуждение перспектив экспорта украинской электроэнергии в Беларусь и ее транзита в страны Балтии. Добавить к этому серию недавних довольно резких заявлений Лукашенко в адрес Москвы, и даже на фоне неопределенности даты встречи Юлии Тимошенко со своим белорусским коллегой Сергеем Сидорским (на встрече должен быть подписан План общих действий для минимизации последствий финансового кризиса во взаимной торговле) вполне очевидно, какой вывод должна сделать Москва: две страны “буферной зоны” начинают какую-то общую игру против Кремля. И Россия, очевидно, видит в этом угрозу для себя. Тем более, что глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина на встрече с премьер-министром Владимиром Путиним привела такую статистику: за январь-февраль 2009 года Беларусь как торговый партнер вышла на первое место среди стран СНГ, а до того первенство удерживала Украина, Беларусь была второй...

Состояние дел в украинско-белорусских торговых отношениях для УНИАН согласился прокомментировать экс-руководитель торгово-экономической миссии в составе Посольства Украины в Республике Беларусь Петр Лайшев. (2 апреля Кабмин принял решение об окончании его заграничной командировки ).

Петр Владимирович, оправданы ли опасения России относительно укрепления экономических связей между Украиной и Республикой Беларусь? Скажем, в информации относительно двустороннего сотрудничества, размещенной на сайте посольства Рестублики Берарусь в Украине, есть такая фраза: “С учетом объемов взаимной торговли, развития кооперации и совместных производств сотрудничество двух государств вышло на уровень стратегического партнерства...” Сейчас Украина является третьим торговым партнером Беларуси, после России и Нидерландов. Благодаря новым подходам существенно усилена экономическая составляющая деятельности ТЭМ и Посольства Украины в Республике Беларусь. Товарооборот между Украиной и Республикой Беларусь с 2005 года увеличился свыше четырех раз и в 2008 году достиг рекордного показателя за последние 17 лет - 5 млрд.долларов США.

Опыт управленческой и организационной работы позволил активизировать работу торгово-экономической миссии на основе изучения, анализа и определения тенденций развития экономических процессов в Республике Беларусь, актуализировать обеспечение внешнеэкономических и торговых интересов Украины в Беларуси.

Вы можете выделить какие-то особенно перспективные направления межгосударственного сотрудничества? Мы усовершенствовали структуру Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Так, с 2005 года уже действуют 8 украинско-белорусских межотраслевых рабочих групп, которые являются действенными органами Межправительственной комиссии.

В ближайшее время будет создано еще 3 межотраслевые рабочие группы - по таможенным вопросам, здравоохранению и Межрегионального сотрудничества (такое решение принято на 15-ом заседании Межправительственной комиссии в г. Киев).

А на региональном уровне? По моей инициативе, которая была также поддержана руководством на встрече пограничных областей в декабре в 2007 году в г. Ровно относительно участия руководителей пограничных областей на заседаниях Межправительственных смешанных украинско-белорусских комиссий. Это предложение было поддержано на 14-ом заседании Комиссии, а на 15-ому – уже руководство пограничных областей Украины и Беларуси брали участие в заседании Комиссии. Ведется постоянная работа над стратегическими и перспективными направлениями относительно увеличения товарооборота, поиска механизмов, которые бы способствовали более плодотворному сотрудничеству между регионами и предприятиями Украины и Республики Беларусь.

Значительное внимание уделяется активизации межрегионального и пограничного украинско-белорусского сотрудничества. Как следствие, соглашения между областями Украины и Республикой Беларусь стали наполняться более конкретным содержанием и конструктивными мероприятиями.

От нашего премьера только и слыхать, что о важности инвестиций для решения вопросов экономического развития, внедрения новых технологий и тому подобное. А сайт посольства Беларуси сообщает, что в 2008 году в Республику из Украины привлекли 4,3 млн. долларов только прямых инвестиций. Не забылось ли на фоне этого увлечения, что отечественный инвестор нуждается в защите? Украинским субъектам хозяйственной деятельности всех форм собственности оказывалась и предоставляется информационная и консультационная помощь

На протяжении 2008 года постоянно осуществлялись мероприятия, которые позиционировали наше государство как привлекательного инвестиционного партнера, что способствовало защите и продвижению экономических интересов украинских товаропроизводителей в Беларуси, поиску резервов для увеличения на взаимовыгодной основе экспорта товаров и услуг.

Экспорт украинских товаров в 2008 году увеличился относительно 2007 года в 1,4 раза – на 137,9%. Деятельность торгово-экономической миссии в составе Посольства Украины в Республике Беларусь, ряд проведенных мероприятий и встреч на всех уровнях содействовали развитию плодотворного сотрудничества между Украиной с Республикой Беларусь в торгово-экономической сфере и обеспечили самые высокие за последние 16 лет независимости темпы роста товарооборота между Украиной и Республикой Беларусь.

Беседовала Галина Черная