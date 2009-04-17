Утверждена делегация Украины на антиядерную конференцию в Нью-Йорке
Президент подписал Указ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о делегации Украины на Третью сессию Подготовительного комитета Обзорной конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
Как сообщает пресс-служба Президента, сессия состоится 4-15 мая в Нью-Йорке.
Указом утвержден состав украинской делегации, которую возглавил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Владимир ЕЛЬЧЕНКО.
Министерству иностранных дел поручено утвердить указания делегации.
Кабинет министров должен решить вопрос относительно выделения средств в иностранной валюте для обеспечения участия ряда членов делегации в работе Третьей сессии Подготовительного комитета Обзорной конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.