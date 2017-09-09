Порошенко: ситуация на Донбассе еще очень далека от устойчивого мира
Президент отметил, что в этих сложных условиях мы особенно ценим и поддерживаем Вооруженные силы Украины, Нацгвардию.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что ситуация на Донбассе еще очень далека от устойчивого мира.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время встречи с военнослужащими 8-го полка оперативного назначения Нацгвардии в Винницкой области.
«Несмотря на все усилия, которые руководство Украины, украинские дипломаты делают для того, чтобы решить проблему освобождения украинской земли политико-дипломатическим путем, ситуация, к сожалению, еще очень далека от устойчивого мира», - отметил он.
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«В этих сложных условиях мы особенно ценим и поддерживаем Вооруженные силы Украины, Нацгвардию. И в последние годы, несмотря на сложность общественно-политической обстановки, развитие экономики государства, я как президент, украинское правительство, СНБО, украинский парламент сделали все для того, чтобы увеличить уровень денежного обеспечения, улучшить состояние материально-технического обеспечения гвардии, получить новые образцы вооружения, военной техники», - сказал президент.