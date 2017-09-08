Лавров анонсировал встречу помощников лидеров стран "нормандского формата"
По его словам, помощники давно разрабатывают "дорожную карту", которая "будет предполагать шаг по укреплению безопасности".
Министр иностранных дел РФ Лавров анонсировал в ближайшие дни встречу помощников лидеров стран "нормандского формата".
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на брифинге в Москве по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
"В ближайшие дни состоится еще один контакт на уровне помощников руководителей "нормандского формата". Надеюсь, будет достигнут прогресс", - сказал Лавров.
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По его словам, помощники давно разрабатывают "дорожную карту", которая "будет предполагать шаг по укреплению безопасности, шаг по продвижению политических реформ в соответствии с Минским комплексом мер".