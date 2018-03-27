Предвыборное послание президента

Несмотря на то, что до президентских выборов 2019 года Петр Порошенко еще раз выступит перед Верховной Радой осенью 2018 года, в его сегодняшнем послании уже прозвучали ключевые тезисы, на которых, похоже, будет строиться его будущая избирательная кампания. Больше всего времени в своей полуторачасовой речи – целых 30 минут – президент уделил достижениям и реформам, тем, которые уже приняты и шатко-валко работают, и тем, которые только предстоит принять и внедрять.

В частности, похвалил систему ProZorro и пообещал, что она «есть и будет под моей защитой», назвал «огромным достижением этого года» систему электронного администрирования НДС и заявок на его возмещение, похвалился доступностью реестров, в частности, недавним открытием данных про бенефициаров украинских компаний и попросил Кабмин поразмыслить над идеей открытия новых электронных сервисов. Не обошел вниманием сотрудничество с МВФ и заявил, что каждая копейка от фонда наполняет золотовалютные резервы Украины, которые, на сегодня, составляют 18 млрд долларов. Напомнил, что курс гривны после катастрофического падения держится почти два года, а процесс очищения банковской системы страны от «больных банков» почти закончен. «Два Кабмина Яценюка и третий Кабмин Гройсмана не имели другого выхода, чем идти на непопулярные решения. Эти шаги были тяжелыми для людей, но без этого ситуация в стране была бы хуже», - отметил Петр Порошенко.

По его словам, несмотря на то, что часть промышленного потенциала Украины находится на оккупированных территориях, в стране происходит экономическое улучшение, а ВВП растет. В частности, в текущем году рост экономики может составить 1,8% и ускорится к 2020 году до 4%. Это, в свою очередь, позволяет улучшать качество жизни украинцев.

Кроме того, президент похвалил Верховную Раду за поддержку реформы образования и выразил надежду, что аналогичным образом парламент проголосует медицинскую, пенсионную и судебную реформы. А также напомнил, что в рейтинге успешности реформ из 30 стран Украина находится на 20 месте.

Улучшить этот показатель, по его мнению, сможет проведение земельной реформы, эффективная приватизация и ставка на IT-сферу, с параллельным принятием законов про электронные коммуникации, облачные технологии, электронные услуги, защиту интеллектуального права… «Я не собираюсь выдавливать из парламента земельную реформу, но прошу принять, хотя бы устно, в уме, в сердце политическое решение в ее пользу. Принять такие законы, которые снимут фобии, существующие на эту тему в обществе и среди народных депутатов», - сказал Порошенко и добавил, что открытый земельный рынок - это один из способов быстро привлечь в Украину крупные инвестиции, но парламент должен сам определить дату старта этой реформы.

Личные достижения

А вот к чему президент лично приложил руку и не преминул похвалиться, так это – децентрализацией, которая была «одной из ключевых реформ моей избирательной кампании». Правда, отметил, что не все местные власти понимают, как использовать свалившиеся на них средства и, на сегодня, 13,5 млрд гривен «лежат на депозитах, вместо того, чтобы работать на громады». Не обошел вниманием строительство дорог (3 300 км в текущем году против 102 км в 2014-м), к которому, правда, с точки зрения Конституции не имеет никакого отношения, и заявил, что хочет скоординировать правоохранителей следить за каждой гривной, которая тратится на эти самые дороги. А также поблагодарил и Кабмин, и Раду – и, конечно, себя – за «важные решения в сфере гуманитарной политики», которые позволяют, наконец-то, «создавать собственную идентичность». Что имеется в виду? Декоммунизация, признание УПА, появление собственных значимых дат, как 14 октября – Дня защитника Украины, квотирование в пользу украинского языка на радио и телевидении, санкции против российских компаний, которые гнали кремлевскую пропаганду, улучшение ситуации с отечественным книгоизданием и начало ренессанса украинского кино…

Правда, рассказывая о декоммунизации, Порошенко напомнил, что электоральную нишу коммунистов сегодня заняли несколько партий, которые еще совсем недавно были участниками проевропейской коалиции. «В ней очень быстро освоились несколько партий из числа недавних участников проевропейской коалиции. Над их штабами – флаги сине-желтые, а вот социальные лозунги позаимствованы из архивов коммунистов и Прогрессивной социалистической партии (оголтело популистский проект Натальи Витренко, уже давно не проходивший в парламент, – УНИАН). И в роли защитников народа они выглядят довольно убедительно - пока не заглянешь в их электронные декларации», - отметил президент.

К сожалению, по его словам, «декоммунизация не уничтожила спрос на коммунистическую идеологию классовой ненависти».

Завершая этот своеобразный словесный «парад побед», Порошенко дал мощное предвыборное обещание верующим националньо-ориентированным украинцам, заявив, что Украина добивается создания поместной православной церкви. «Ожидаемое нами признание украинской автокефалии Вселенским Патриархом никоим образом не означает ни появления государственной церкви, ни запрещения деятельности в Украине других православных конфессий… Украинское государство отделено от церкви, но оно не может пассивно наблюдать, как другие государства используют зависимые от них церковные институты для достижения своих геополитических целей», - отметил он.

Без армии нет государства

Еще полчаса, в среднем, по 10 минут на каждую тему, президент уделил тому, что хвалил армию, рассказывал о борьбе с коррупцией и перечислял вызовы (среди которых главный – российская агрессия), стоящие перед Украиной сегодня. «Политико-дипломатическая поддержка Запада – важный фактор. Но линия соприкосновения проходит по Северскому Донцу, а не по Днепру, и это – заслуга Вооруженных сил Украины, настоящих гарантов нашей независимости», - сказал Верховный главнокомандующий.

«За три года ВСУ были, фактически, созданы заново, выросли и качественно, и количественно», - подчеркнул он и добавил, что летом 2014 года только прямая военная интервенция России сорвала быстрое проведение АТО и возвращение Донбасса под контроль Украины.

Президент пообещал увеличивать финансирование армии и осовременивать ее, чтобы «выводить ее на уровень 21 века».

Что касается проблем и вызовов, то, по его словам, «без завершения реформ мы рискуем потерять государственность», люди устали терпеть снижение уровня жизни, не доверяют государственным институтам – как новым, так и старым, и – политикам. Учитывая, что избирательная кампания-2019 начнется уже через год, «у нас есть только год, чтобы активно поработать над реформами». При этом «стоит понимать, что Россия может и будет раскачивать ситуацию внутри Украины всеми доступными ей способами». «Авторитарная Россия научилась использовать механизмы демократии в своих интересах. Информационная война, фейковые новости, стимуляция и симуляция движений протеста, засылка в Украину диверсионных групп, подготовка террористических актов… Нужно с этим эффективно бороться», - сказал Порошенко.

Вместе с тем, главная угроза от РФ, по его словам, военная: «Россия не готова отступить с Донбасса или уйти из Крыма… А вот доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба, к сожалению, все больше».

В этом контексте еще пять минут президент посвятил тому, что рассказал о своем видении размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе и пообещал, что давно анонсируемый законопроект о реинтеграции оккупированных территорий вот-вот увидит свет.

Немного манипуляций

Относительно внутренних вызовов, Порошенко отметил, что «больной и сложный вопрос – это вопрос борьбы с коррупцией». «Если говорить на языке Интернета и социальных сетей – здесь трудно поставить хэштег «перемога», но и клеймить вопрос сейчас хэштегом «зрада»- тоже не нужно», - считает Петр Алексеевич.

По его мнению, сегодня ни один из чиновников в Украине не имеет гарантий безнаказанности. «Никто никому никогда не может гарантировать «политическую крышу» или «прикрытие»», - сказал Порошенко и добавил, что «это в полной мере касается и так называемых друзей президента».

«Ни у кого из своей команды, в случае обоснованных претензий со стороны правоохранителей, адвокатом работать не собираюсь. И таким вообще не место в моей команде», - заявил он.

Тут, правда, главе державы трудно не возразить: пока Украина не увидела ни одного приговора в отношении высокопоставленных чиновников и, тем более, «друзей президента». Сам Порошенко объяснил это тем, что «ГПУ, НАБУ, СБУ и МВД передали в суды почти пять тысяч антикоррупционных уголовных производств», но суды откладывают их в долгий ящик, а то и вообще «кладут под сукно». Более того, в судах – недокомплект судей, поэтому, конечно, все стопорится. Поможет ли этому судебная реформа? Поживем – увидим.

Стоит отдать должное президенту, говорит он хорошо и, кажется, по делу. Но, если разбирать послание более предметно, то без ряда манипуляций, некоторой недосказанности и кое-каких передергиваний в нужную ему сторону не обошлось.

К примеру, когда глава государства обратился к Верховной Раде с просьбой согласовать список кандидатов в Центральную избирательную комиссию. Дело в том, что список этот фракции подали еще в прошлом году. Он, действительно, нуждается в некоторой коррекции (кое-кто из потенциальных кандидатов в члены ЦИК уже трудоустроились в других местах), но о замене всех фамилий в нем уже полгода слышно только от депутатов из пропрезидентской фракции. В частности, перед самыми парламентскими каникулами, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что фракции подали Порошенко новые кандидатуры, а совещания и консультации по ним почти завершены. УНИАН обратился к фракциям с просьбой назвать фамилии потенциальных членов Центризбиркома и получил ответ – фракции и группы Верховной Рады новых списков президенту не подавали. Так о каком же списке, который нужно «согласовать», говорил сегодня Петр Порошенко?

В общем массиве озвученной главой государства информации легко не заметить и его попытку дистанцироваться от «ослабленной олигархии». Мол, отменить какие-то нововведения в стране, либо стреножить их и взять под свой контроль, хотят всякие «противники», которые есть и «в разных ветвях власти, и в фешенебельных офисах». Ну, то есть, «друзья президента» снова ни при чем…

Выборы близко

В целом же, из выступления Петра Порошенко перед Верховной Радой четко вырисовывается его будущая избирательная кампания. Ключевыми и глобальными выглядят обещания о вступлении в НАТО и присоединение к ЕС. Об этом он, кстати, говорил во втором своем послании, в 2015 году, а вот прошлой осенью президент лишь упоминал о тесном сотрудничестве с Альянсом, а об амбициозных планах подать заявку на членство в ЕС речь не шла.

Нынешняя смена риторики объясняется двумя факторами. Во-первых, на это есть запрос общества. Во-вторых, понравиться разноплановому электорату глава государства попытался, пообещав провести по этим вопросам всеукраинский референдум. Ход, в принципе, верный – но, лишь если до этого Верховная Рада сумеет принять адекватный закон о всеукраинском референдуме, взамен нынешнему, написанному конкретно под хотелки ростовского беглеца Виктора Януковича.

На улучшение отношений с электоратом, причем, активной его частью, направлено и еще одно обещание, сопровождаемое сегодня красивой фразой о «необходимости исправлять собственные ошибки». Речь идет об отмене электронного декларирования доходов представителей общественных организаций. «В июле я внес в Верховную Раду как неотложный законопроект об отмене электронного декларирования для общественных активистов, просил бы его поддержать… Чтобы дело не выглядело так, будто президент хороший, а депутаты не очень, я готов признать, что введение декларирования для этой группы было нашей общей ошибкой, а ошибки надо исправлять», - сказал он.

Аналогично выглядят и все слова, сказанные в защиту среднего класса и малого бизнеса: «При подготовке бюджета 2018 года, предложил бы отказаться от очередных предложений отменить или упразднить единый налог. Нужно дать возможность людям, которые называются средним классом, поработать в режиме трехлетнего бюджетного планирования» и «Служба финансовых расследований не должна иметь права преследовать отдельных предпринимателей, представителей малого, среднего и даже крупного бизнеса, если только они не являются организаторами схем разворовывая бюджетных средств».

Еще часть украинцев Петр Порошенко попытается привлечь на свою сторону темой мира и перспектив возвращения Донбасса и Крыма. Добрых 10 минут в своем обращении к парламенту президент посвятил рассказу о важности постоянно нарушаемых террористами и россиянами минских соглашений, миротворцах ООН, санкциях, поддержке иностранных партнеров. Но главным в этой части выступления было другое. Глава государства подчеркнул, что приоритетным остается политико-дипломатический путь возвращения оккупированных территорий. И Украина не будет уничтожать своих граждан, как российское руководство делало в Чечне. Тем более, что «возвращение конфликта в горячую фазу поставит крест на всех реформах и на восстановлении уровня жизни украинцев, в то время как общество устало от войны».

Еще одна уловка для того, чтобы понравиться избирателю – якобы договоренность с парламентским корпусом, что депутаты проголосуют за снятие с себя неприкосновенности. Правда, с оговоркой, что эта конституционная норма начнет действовать уже для следующего созыва Верховной Рады – с 1 января 2020 года. Оговорка эта нужна как раз для того, чтобы до выборов парламент не скатился в политические распри и продолжал работать, принимая законы.

На это же направлены и слова Порошенко о том, что к нему обращаются с предложениями изменить нынешнюю политическую систему: от возвращения президенту полномочий по Конституции 1996 года до превращения президента в церемониймейстера. «Но я еще в инаугурационной речи, вступая на свой пост, выступал за парламентско-президентскую республику, позже поступился определенными полномочиями главы государства при голосовании за поправки (к Конституции) по вопросам правосудия и децентрализации… Но я никогда не соглашусь с предложениями отнять у людей право избирать президента и передать это право парламенту. Подчеркиваю, что объем полномочий главы государства также должен быть достаточным для эффективного исполнения функций верховного главнокомандующего», - сказал Петр Порошенко.

Таким образом, тактика политического поведения на ближайший год, очевидна: президент говорит то, что от него хотят услышать украинцы. Другой вопрос, будут ли расходиться слова с делом. Но именно от этого зависит, будет ли Порошенко избран на второй срок.

Татьяна Урбанская