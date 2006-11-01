Тимошенко оставила телезрителей в дураках?

Фото Украинской правды

Украинское интернет-издание " Украинская правда " считает, что продемонстрированные 26 октября в эфире на телеканале «1+1» лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО документы, которые якобы свидетельствуют о причастности к созданию компании RosUkrEnergo AG министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, являются «гениальным блефом».

"Украинская правда" пишет, что получила определенную часть документов, "которые ходили в студии, и, к сожалению, после изучения их, сенсации не вышло".

Как сообщалось, 26 октября в программе «Я так думаю» на телеканале “1+1”. Ю.ТИМОШЕНКО передала оппонентам схему, которая должна была отразить газовые преступления времен Л.КУЧМЫ.

"При порівнянні змісту "схем" з риторикою Тимошенко, склалося враження, що Юлія Володимирівна просто влаштувала в прямому ефірі геніальний блеф, пошивши в дурні глядацьку аудиторію." – пишет УП.

При этом издание публикует фотокопию продемонстрированных Ю.ТИМОШЕНКО документов.

УП напоминает, что 26 октября Ю.ТИМОШЕНКО в прямом эфире телеканала «1+1» сказала министру Ю.БОЙКО: "Я хочу продемонстрировать один документ. Это называется банкинг-групп, это банковская группа, которая обслуживает "РосУкрЭнерго" полностью, которая свидетельствует о том, что эти основатели - как украинцы, так и россияне, и что это именно вы, КУЧМА, ЯНУКОВИЧ стоят за "РосУкрЭнерго".

Однако Интернет-издание пишет, что приведенная схема содержит несколько специфических элементов – аббревиатур и сроков, которые невозможно понять без дополнительных объяснений.

"К сожалению, там нет фамилий – ни КУЧМЫ, ни ЯНУКОВИЧА, ни БОЙКО. Более того, там нет вообще никаких фамилий. Также там не упоминается ни одна причастная к Украине компания", – отмечает издание.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком российского и среднеазиатского природного газа в Украину с начала 2006 года.

RosUkrEnergo на 50% принадлежит «Газпрому», другие 50% принадлежат компании Centragas Holding и находятся в номинальном содержании Raiffeisen Investment. Бенефициарами Centragas Holding являются украинские предпринимателе Дмитрий ФИРТАШ - 40% и Иван ФУРСИН - 10%.

Ранее ОАО «Газпром» официально сообщало, что соучредителями RosUkrEnergo с равными долями в уставном капитале - по 50% - являются компании Arosgas Beteiligungs Holding A.G. и Centragas Beteiligungs Holding A.G.

Arosgas Beteiligungs Holding A.G. создано в соответствии с законодательством Австрийской республики афиллированной структурой АБ «Газпромбанк» (РФ), владельцем контрольного пакета акций которого является «Газпром».

Centragas Beteiligungs Holding A.G., по данным «Газпрома», является афиллированной компанией Raiffesen Investment A.G., 100% уставного капитала которой контролирует группа Raiffesen Zentralbank Osterreicht AG (RZB). В то же время «Газпром» заявлял, что информации, выступает ли компания Raiffesen Investment A.G. номинальным держателем, и о лицах, интересы которых она представляет, не имеет в своем распоряжении.

В конце апреля 2006 года Raiffeisen Zentralbank (RZB) подтвердил, что бенефициариями 50% доли компании Raiffeisen Investment AG (RIAG) в компании RosUkrEnergo AG (эксклюзивный поставщик импортного газа в Украину) являются двое украинских граждан - Дмитрий ФИРТАШ (90% акций) и Иван ФУРСИН (10%). Об этом писала австрийская газета Wirtschaftsblatt:online.

В газете отмечается, что 26 апреля российская газета «Известия», ссылаясь на аудиторский отчет PricewaterhouseCooper, назвала украинских бизнесменов Д.ФИРТАША (45%) и И.ФУРСИНА (5%) «экономическими владельцами» половины RosUkrEnergo AG, зарегистрированной в Швейцарии. А этой долей Rosukrenergo AG по поручению доверителей управляет Raiffeisen Investment AG.

«С согласия доверителей, мы подтверждаем данное сообщение («Известий» - УНИАН)», - сообщил Raiffeisen Zentralbank - материнский холдинг компании Raiffeisen Investment AG. «Оба бизнесмена - это так называемые «экономические владельцы» Centragas, зарегистрированной в Вене», - пишет газета.

При этом Raiffeisen снова отверг спекуляции о какой-либо связи с организованной преступностью, как беспочвенные. «Доверители были проверены всемирно известной компанией по безопасности Kroll (США). Наличие положительных результатов проверки было предпосылкой для взятия на себя управления чужим имуществом по поручению доверителя», - заверил RZB в своем коммюнике.