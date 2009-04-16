НАТО объявила о проведении многонациональных учений в Грузии

Многонациональные учения НАТО Cooperative Longbow 09/Cooperative Lancer 09 состоятся с 6 мая по 1 июня в Грузии, сообщила в среду пресс-служба Североатлантического альянса.

Как отмечается в пресс-релизе, планирование этих учений началась еще весной 2008 года, а их целью является улучшение взаимодействия между НАТО и странами-партнерами этой военно-политической организации в рамках программы "Партнерство ради мира".

В маневрах примут участие 19 стран - Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Канада, Хорватия, Чехия, Грузия, Греция, Венгрия, Казахстан, Молдавия, Сербия, Испания, Македония, Турция, ОАЭ, Великобритания и США.

Согласно сообщению пресс-службы НАТО, этап учений под названием Cooperative Longbow 09 будет представлять собой командно-штабные упражнения по улучшению взаимодействия при проведении на уровне многонациональных бригад антикризисных операций под эгидой НАТО и под мандатом ООН.

Первый этап учений пройдет в Тбилиси. При этом порядка 1300 военных из стран НАТО и государств-партнеров альянса будут находиться на грузинской военной базе в Вазиани.

Вторым этапом учений станут военно-полевые маневры на уровне батальонов, которые будут проходить на базе в Вазиани с 18 мая по 1 июня, говорится в пресс-релизе.

РИА "Новости"