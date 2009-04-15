Петевка не верит, что Тимошенко найдет «лишние» деньги еще и на замок

Народный депутат, член президиума партии “Единый центр” Василий ПЕТЕВКА считает неправильным решение Верховной Рады о передаче Мукачевского замка “Паланок” в государственную собственность.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, переданном агентству УНИАН.

«Передавать в собственность государства архитектурное сооружение можно только при условии одновременного выделения средств хотя бы на его поддержание в надлежащем состоянии. Если же средств не предусмотрено – это фактически шаг к его разрушения. Потому сегодняшнее решение Верховной Рады является ничем иным, как попытками «вставить палки в колеса» общине Мукачево», - сказал В.ПЕТЕВКА, комментируя принятие постановления ВР о замке «Паланок».

Депутат отметил, что создание государственного историко-архитектурного заповедника «Замок «Паланок» с отнесением его к сфере управления Министерства культуры и туризма Украины является малореальным. «Сегодня, учитывая последствия финансового кризиса, когда не хватает средств на выплату пенсий и зарплат, надеяться, что найдутся «лишние» деньги на замки – просто абсурдно», - подчеркнул В.ПЕТЕВКА.

Он отметил, что замок «Паланок» “уже 4 года не дает спокойно спать народным депутатам Геннадию МОСКАЛЮ и Николаю ТОМЕНКО”, ведь именно столько времени ведутся проверки замка Генеральной прокуратурой, инициированные этими депутатами.

«Если бы община города не пыталось хоть как-то поддерживать замок в надлежащем состоянии на протяжении этого времени, он мог бы повторить грустную судьбу многих полуразрушенных исторических сооружений, находящихся на попечении государства. Народные депутаты должны способствовать сохранению культурного наследия страны, а вместо этого они используют его в своих политических играх», - отметил В.ПЕТЕВКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 апреля, Верховная Рада приняла постановление относительно мероприятий, касающихся памятника культурного наследия замка «Паланок».

За принятие соответствующего постановления, внесенного народными депутатами Н.ТОМЕНКО, Ириной ГЕРАЩЕНКО, Анной ГЕРМАН и Михаилом КОСИВЫМ, проголосовали 336 народных депутатов из 432 зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент рекомендует Генеральной прокуратуре осуществить проверку законности решений Мукачевского городского совета относительно передачи замка «Паланок» в коммунальную собственность и принять соответствующие меры прокурорского реагирования.

Кроме того, Кабинету министров поручено разработать в установленном порядке мероприятия по созданию государственного историко-архитектурного заповедника «Замок «Паланок» с отнесением его к сфере управления Министерства культуры и туризма.