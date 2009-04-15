Богатырева в США рассказала о политической ситуации в Украине

Во время визита в США секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА проинформировала американских высокопоставленных должностных лиц о внутриполитической ситуации в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБО, в программе рабочего визита в США ключевой стала встреча Р.БОГАТЫРЁВОЙ с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джеймсом ДЖОУНСОМ. В ходе встречи собеседники детально обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в области политики, безопасности и энергетики. Особое внимание было уделено проблематике международной безопасности и ее региональным измерениям.

Дж.ДЖОУНС проинформировал о подходах новой администрации США к развитию отношений с европейскими партнерами, в т.ч. с Украиной, которая и в дальнейшем будет оставаться важным партнером Вашингтона и весомым фактором безопасности и стабильности в регионе. Дж.ДЖОУНС отметил неизменность поддержки Соединенными Штатами курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

В свою очередь, Р.БОГАТЫРЁВА обстоятельно проинформировала американского коллегу о внутриполитической ситуации в Украине и действиях Президента Украины, направленных на перевод отношений между основными политическим силами и ветвями власти в конструктивное русло. Отдельно были представлены конституционные инициативы главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества между аппаратами СНБО Украины и Совета национальной безопасности США.

В этот же день состоялась встреча Р.БОГАТЫРЁВОЙ с советником вице-президента США по вопросам национальной безопасности Энтони БЛИНКЕНОМ. Главной темой диалога стали вопросы развития украинско-американского стратегического партнерства, а также актуальные проблемы международной повестки дня, в частности, проблематика реформирования энергетической среды и безопасности в Европе.

По просьбе американской стороны Р.БОГАТЫРЁВА ознакомила Э.БЛИНКЕНА с внутриполитической ситуацией в Украине, высказала мнение о возможных путях разрешения кризисных явлений и проинформировала о стабилизирующей роли Президента Украины В.ЮЩЕНКО в этих процессах.

Также Р.БОГАТЫРЁВА встретилась с одним из ведущих американских специалистов в сфере энергетической безопасности, помощником министра энергетики США Джонатаном ШРАЭРОМ. Собеседники обсудили пакет актуальных вопросов международной энергетической безопасности. В частности, речь шла о состоянии выполнения договоренностей, достигнутых в ходе Брюссельской конференции по вопросам модернизации украинской ГТС в марте текущего года, которые стали важным вкладом в укрепление энергетической безопасности как Украины, так и европейского континента в целом.

В ходе разговора Р.БОГАТЫРЁВА подчеркнула заинтересованность Украины в продолжении успешного сотрудничества с американской стороной в рамках реализации проектов квалификации ядерного топлива, «Международной программы по ядерной безопасности», а также возможности привлечения инвестиций со стороны американских партнеров в таких сферах, как добыча углеводородов, энергосберегающие технологии, альтернативная и возобновляемая энергетика. Предварительно обсуждался вопрос создания совместной двусторонней украинско-американской Рабочей группы по вопросам ядерной безопасности.

Также во вторник секретарь СНБО приняла участие в круглом столе с представителями одного из ведущих «мозговых центров» мира – Института Брукингз, в ходе которого обсуждались вопросы внутриполитической стабилизации в Украине, перспективы Украины в развитии прогнозируемых и стабильных отношений со стратегическими партнерами и ее роль в укреплении энергетической безопасности Европы.

В своем выступлении Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что украинская сторона приветствует процесс «перезапуска взаимоотношений» между США и Россией, поскольку ее интересам отвечает как можно более прагматичное и конструктивное американско-российское сотрудничество. Со своей стороны, ценя неизменность поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки демократических преобразований и рыночных реформ, а также курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, Украина заинтересована в продолжении практической реализации положений Хартии о стратегическом сотрудничестве и возобновлении деятельности в новом формате Украинско-Американской межгосударственной комиссии.