Швейцария требует доказательств для возврата золота "семьи" Януковича Украине

В Швейцарии требуют доказательств относительно украденного и вывезенного «семьей» Януковича золота для дальнейшей его передачи Украине. Об этом сообщили в федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии, пишет ТСН.

Издание отмечает, что федеральный департамент иностранных дел Швейцарии не предоставил информацию о точной сумме замороженных активов.

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"На сегодняшний день украинские активы, которые оцениваются примерно в 70 миллионов швейцарских франков, заморожены в Швейцарии. Оценка суммы может быть изменена в зависимости от ряда критериев, таких как колебания валютных курсов, стоимость акционерного капитала, удаление лиц, на которые распространяется замораживание, частичное освобождение замороженных активов и тп. Возврат замороженных активов украинской власти может произойти только после того, как их незаконное происхождение будет установлено судом. Однако, пока окончательное судебное решение о конфискации этих активов не выдано украинскими судебными органами", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия, чтобы полтонны золота соратника экс-президента Украины Виктора Януковича, обнаруженные в банке Швейцарии, были арестованы и переданы в бюджет Украины.

«За рубежом благодаря нашей международной сотрудничества с коллегами обнаружен серьезный золотой вклад в одном из банков...я знаю о ком идет речь, но сообщить сейчас в интересах следствия не считаю нужным. Это очень известное дело в Украине, мы по ней давно и детально идем в том числе и через сделки со следствием, через другие следственные действия и вышли на такие результаты», - заявил он.