Бюджетный блиц-криг Азарова, или Оппозиции указали на ее место

В Украине жизнь бюджета между первым и вторым чтением всегда было жизнью бабочки.

Традиционно, с 1998 года, когда Тимошенко возглавила Бюджетный комитет, первое чтение бюджета было веселой Купальськой ночью оппозиции, в огне которой радостно пылали раздутые доходы. В результате каждой осенью бюджет, сверстанный по правительственным лекалам, на глазах расползался в доброго толстяка - и тебе дам, и тебе дам.

Однако бюджетная бесшабашность длилась недолго - до второго чтения. Потом верх брало правительство, проводя бюджетную липосакцию, в результате которой раздутые бюджетные аппетиты хоть и унимались, но большинству участников действа что-то все же перепадало - кому на газопровод в округе, кому на школу в Ковалевке, кому на дорогу к даче.

Первое чтение бюджета-2007 стоит отдельно в бюджетной истории Украины.

Еще ни разу столько приторного елея не лилось в адрес правительства, столько дифирамбов не звучало в адресу разработчиков бюджета. А речь председателя бюджетного комитета Макеенко Азарову вообще клади хоть каждый вечер на больные места.

Впервые бюджет остался самим собой, а не превратился в накачанного стероидами неисполнимых обещаний инвалида, обреченного на быструю кончину под скальпелем Минфина. Проголосован вариант, согласно которому, - "и доходы цели, и расходы сыты". "Антикризовики" не поддались на искушения тимошенковцев увеличить доходы на 12 миллиардов гривен. Вместо этого, как в том анекдоте о мужчине, уставшем объяснять жене причины своего отсутствия, - придумай, мол, сама, - обязали своих в правительстве найти источники под нужные расходы.

Едва ли не первый раз за бюджет голосовали коммунисты (хотя, возможно, где-то в архивах и зафиксирован факт их позитивного голосования в первом чтении; в целом же - никогда). На этот раз, кроме соцзащиты, в их фаворитах ходит сельское хозяйство. В частности, дано поручение Кабмину учесть их предложение "увеличить доплаты к закупочным ценам за реализацию перерабатывающим предприятиям животноводческой продукции на 2, 5 млрд. грн., в том числе доплаты на молодняк 750 млн. грн.; свиней 600 млн. грн.; птицы 600 млн. грн.; молока 510 млн. грн. Кроме того, предлагается предусмотреть 277,5 млн. грн. на стимулирование поголовья скота высокой производительности". Это еще 10 млрд на государственную поддержку аграриев.

Как-то - совсем некстати, читая о 600 млн. грн дотации на свинину - вспомнилось слово из бюджетного сленга американских конгрессменов и журналистов. "Pork" - "свинина" - на тамошнем жаргоне означает лоббистские, дорогие сердцу американского конгрессмена бюджетные предложения, которые обычно учитываются в теле триллионного федерального бюджета.

Ни разу в первом чтении настолько пренебрежительно не относились к оппозиции, а ее предложения (разного качества и разного сорта, в осовном популистские) - настолько вызывающе игнорировались в выводах и предложениях (хотя, опять же, эти выводы и предложения не стоит переоценивать). Откровенно говоря, оппозиции указали на ее место.

Бюджетное 31 октября дает несколько уроков. Нравится она кому-то или нет, но конституционная реформа сегодня себя показала - коалиционная квочка тщательно и ревниво оберегает своего бюджетного цыпленка, свое правительство и изо всех сил защищает его от чужаков.

В то же время ситуация, когда председатель Бюджетного комитета при каждой статье, при каждом слове не может нахвалиться сомнительного качества бюджетом, подхалимски оправдывает каждое бюджетное движение правительства – паранормальная. Она превращает в фарс парламентский контроль за правительством. Но тем громче будут скандалы, которых не избежать.

Судя по хорошему настроению, с каким Азаров покидал парламентский зал после бюджетного блицкрига, он помог своему патрону - по крайней мере, на некоторое время - опровергнуть софизм "в чем разница между правительством и мафией? В том, что кто-то из них - организован". Сегодня они были организованы не хуже.

Станислав Голубченко, УНИАН