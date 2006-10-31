Удостоверений льготника не будет

Верховная Рада Украины отклонила проект закона о внесении изменений в Закон «О транспорте» (относительно льготной перевозки граждан). Об этом УНИАН сообщило информационное управление ВР.

Законопроект внесен народным депутатом Юлией ТИМОШЕНКО, зарегистрирован 4 сентября под №2028.

В частности, законопроектом предлагается изменить порядок предоставления льгот на проезд городским пассажирским транспортом, которые предоставлены отдельным категориям граждан согласно законодательству, и ввести проезд этих лиц по проездным документам, полученным гражданами в органах социальной защиты населения, соответствующих министерствах и ведомствах.

Как отмечается в сообщении, соглашаясь с необходимостью совершенствования законодательства, которое регулирует порядок предоставления льгот на проезд пассажирским транспортом, профильный комитет считает, что принятием законопроекта не решается проблема возмещения предприятиям транспорта потерь доходов от перевозок граждан - «льготников». Предложенный порядок не учитывает вопросов бюджетного финансирования этих перевозок, а его реализация возможна лишь при наличии соответствующих средств в Государственном бюджете, отмечается в сообщении.

Проект не содержит финансово-экономического обоснования, которое является необходимым для законопроектов, которые влияют на расходную часть бюджетов, не определен термин «проездной документ»: имеются в виду действующие проездные документы (билеты) или внедряются другие специальные проездные документы. Внедрение специальных проездных документов для проезда «льготников» нуждается в разработке отдельной системы их изготовления, выдачи и учета, механизма возмещения средств перевозчикам, что нуждается в значительных расходах (по данным Минтранссвязи Украины, около 300 млн. грн. в год). Эти расходы никоим образом не способствуют улучшению финансового состояния перевозчиков, считают в профильном комитете.