Ющенко готов идти и на парламентские, и на президентские выборы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов принять участие в выборах главы государства.

Об этом он сообщил в интервью газете «КоммерсантЪ», опубликованном 15 апреля.

Президент напомнил, что считает нелегитимной дату проведения президентских выборов 25 октября.

«Я прошу вас забыть о дате 25 октября как о легитимной дате очередных президентских выборов. Это — надуманная дата, она ничем не обоснована. Что касается даты проведения одновременных досрочных парламентских и президентских выборов, сейчас я не возьмусь назвать ее. Это должны сделать юристы, соблюдая букву и дух Конституции, не нарушая сроков проведения выборов парламента и Президента», – заявил он.

При этом, отвечая на вопрос: «Если юристы выполнят эту задачу, и одновременные выборы будут назначены, в каких из них вы примете участие?», В.ЮЩЕНКО сказал: «Думаю, я буду принимать участие и в тех, и в тех».

Отвечая на вопрос, знаком ли он с рейтингами политиков и политических сил, Президент Украины отметил: «Да, я их получаю. Но если я увидел рейтинги, это не означает, что я сразу должен хвататься за валидол и менять свои намерения. Я знаю, что за мной все равно стоят несколько миллионов человек, которые разделяют мои ценности. И если я приму другое решение, эти люди воспримут его как проявление слабости и как измену, как отказ от завершения начатого дела».