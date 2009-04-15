Президент Румынии выступил с резким заявлением в адрес властей Молдовы

Президент Румынии Траян БЭСЕСКУ обратился сегодня к европейским странам с призывом провести расследование репрессий в соседней Молдове.

Как передает РИА «Новости», это заявление прозвучало в связи с недавними беспорядками в Кишиневе, возникшими из-за несогласия оппозиции с результатами прошедших 5 апреля выборов в парламент.

Румынский лидер заявил, что в последние дни в Молдове имели место "нарушения прав человека и свободы выражения мнений", что, по его мнению, требует проведения расследования под международным контролем.

"Карательные меры, нарушения прав человека и свободы выражения мнений, изгнание журналистов и обвинения, брошенные в сторону Румынии, заставляют Румынию призывать к проведению европейского расследования с целью установить, кто несет ответственность за проводившиеся в последние несколько дней репрессии", - заявил Т.БЭСЕСКУ, выступая в парламенте.

"Если гонения продолжатся, Румыния рассмотрит возможность оказания гуманитарной помощи и принятия защитных мер по отношению к людям, кому грозит физическая опасность", - сказал румынский лидер. Т.БЭСЕСКУ также подчеркнул, что Румыния не позволит "превратить Прут (пограничную реку между Румынией и Молдавией) в новый железный занавес".