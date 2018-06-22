Обидится ли МВФ на Украину за провал антикризисных законов?

Ожидаемый провал т.н. “антикризисного пакета” Кабмина ставит в неловкое положение не так правительство, как сам МВФ... Поведение МВФ было профессионально просчитано украинскими партнерами...

В результате сегодняшнего очередного нерезультативного голосования за остатки т.н. антикризисного пакета («антикризисного» в нем не больше чем мяса в привокзальных чебуреках) стало очевидным: и в правительстве, и в Секретариате, и в “Регионах” работают киноманы.

Они не просто внимательно посмотрели оскароносный бестселлер «Игры разума», но и блестяще применяют в своей практике одну из самых элегантных и интеллектуальных экономических теорий – теорию игр. Суть теории заключается в том, что участники поединка пытаются переиграть друг друга: а) владея ограниченной информацией о действиях и замыслах противника, б) лишь частично контролируя ситуацию и в) руководствуясь собственными интересами. Кто лучше просчитает тайные замыслы друг друга, тот и победитель. Извините, гурманы от экономики, за максимальное упрощение.

Сложно сказать, насколько уверена в результативности визита или насколько наивной была миссия МВФ, объявляя 3 апреля о своем приезде и ставя его в зависимость от аморфной настроенности Президента и премьер-министра обеспечить принятие в ВР на протяжении 14–17 апреля законов, необходимых для пересмотра программы.

Но уже тогда практики теории игр знали наперед, что законопроекты будут или торпедированы, или разбавлены до неузнаваемости, и судьба второго транша фактически решена. Поведение же МВФ было просчитано украинскими партнерами так профессионально, что позавидовал бы сам Джон Нэш – гениальный теоретик теории игр, герой упомянутого фильма.

Ведь ожидаемый провал т.н. антикризисного пакета ставит в неловкую ситуацию не так правительство (для него неловких ситуаций не существует), как сам МВФ. Нужно будет объяснять, почему второй транш – скорее всего – будет предоставлен, несмотря на фиаско в парламенте. Вот и “Регионы” не испытывают ни малейшего сомнения, что 1,86 млрд. долларов второго транша все-таки попадут на субсчет НБУ. Конечно, в этом контексте вообще не идет речь о перспективе сопряжения второго и третьего траншей (стоит обратить внимание, что заявления по этому поводу раздавались исключительно из уст украинских чиновников, но не должностных лиц МВФ).

Что именно должно перевесить чаши весов в интересах Украины?

Прежде всего какие-то меры наше правительство все же смогло предпринять – не без помощи парламента.

Среди прочего восстановлена институционная свобода НБУ рефинансировать банки без оглядки на правительство. Также повышены sin taxes – акцизы на «греховные» товары (алкоголь и табачные изделия). Эта мера носит скорее символический характер – она призвана не столько наполнить бюджет, сколько продемонстрировать, что правительство способно провести через парламент хоть какой-то законопроект. Кроме того, власть обещает сдвинуться с мертвой точки в вопросе рекапитализации банков. Более того, системное спасение банков может занять приоритетное место во взаимоотношениях между Фондом, Всемирным банком и Украиной, оттеснив в сторону фискальные хлопоты и хроническую мигрень Нафтогаза. К принятию мер по улучшению баланса Пенсионного фонда украинская власть относит также предложение для украинцев-гастарбайтеров платить взносы в ПФ, однако из уст представителей МВФ не приходилось слышать оценки этого сомнительного мероприятия.

Во-вторых, сам факт приезда миссии чего-то да стоит. После бесплодных переговоров с украинским правительством в феврале миссия МВФ вернулась в Вашингтон ни с чем. Дважды подряд безрезультатные приезды миссий в страны-реципиенты Фонда таки случаются (Аргентина, Турция), однако это исключение из устоявшейся десятилетиями практики. Это дает основания думать, что судьба второго транша в значительной мере была предопределена.

В-третьих, общепризнано, что регион Восточной и Центральной Европы сегодня самое слабое звено, по крайней мере на европейском континенте, и к проблемам Венгрии, Румынии и Украины приковано внимание, без преувеличения, всего инвестиционного мира. Австрия вообще хватается за голову, поскольку ее банки настолько вложились в этот регион, что стоит ему лишь кашлянуть, как Вену уже лихорадит. Каждая из этих стран имеет программы с МВФ, а Бухарест и Будапешт к тому же – софинансирование Еврокомиссии. Поэтому отказать кому-то, в т.ч. и Украине, на том основании, что допущено отклонение от запрограммированного курса – себе же во вред. Во время пожара не нужно думать о совершенствовании правил противопожарной безопасности – нужно гасить пожар. Кроме брандспойта МВФ, для Украины других инструментов нет.

В-четвертых, ситуация в Украине обостряется, и бравада правительства насчет победного выполнения бюджета может восприниматься всерьез лишь спросонок, на пятом-шестом часу просмотра однообразных ток-шоу. Казначейский счет оголен, Пенсионный фонд едва сводит концы с концами благодаря ссудам из государственного бюджета, зарплата шахтеров, лишь бы они не шли на Киев, уже финансируется за счет бюджета. Поэтому отказывать пациенту при таких обстоятельствах аналогично клятвопреступлению Гиппократа.

И, в-пятых, Кабмин на своем внеочередном заседании 14 апреля принял 19 решений, которые должны были бы продублировать законопроекты, отвергнутые несколькими часами раньше Верховной Радой. Никакого сомнения, что вокруг этих постановлений правительства поднимется достаточно большая пыль на предмет превышения исполнительной ветвью власти своей конституционной компетенции.

Однако после второго, майского, транша, добрая воля МВФ может окончиться, и во взаимоотношениях между Фондом и Украиной может окончательно наступить похолодание.

Ведь шансы на то, что правительство, возглавляемое ключевым претендентом на президентскую должность, будет прибегать к непопулярным мерам, – мизерные.

Кроме того, на время избирательной гонки МВФ традиционно, во всем мире, отходит в сторону, поскольку есть опасность, что на средства Фонда будет финансироваться избирательная кампания одного из кандидатов.

А еще – у доктора Хауса по имени МВФ будет сказываться усталость от Украины, от ее перманентных политических склок, необязательности и волатильности их диагнозов, которые тем непредсказуемее, чем глубже страна погружается в избирательную гонку.

...С предсказуемыми режимами легче. Из пресс-релизов миссий МВФ на его сайте создается впечатление, что едва ли не самое близкое сотрудничество у Фонда – кто бы мог подумать год назад? – с Беларусью. Проблем с тем, чтобы тамошний безголосый парламент отказался проштемпелевать согласование решений, – ни разу еще не было.

Станислав Голубенко